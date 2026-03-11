صلاح يكسر رقما تاريخيا في ليلة خسارة ليفربول ضد غلطة سراي

لم يترك النجم المصري محمد صلاح بصمة هجومية تُذكر في مواجهة فريقه ليفربول التي خسرها 0-1 أمام غلطة سراي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مكتفياً بتسجيل رقم تاريخي على الصعيد الشخصي.

وخاض صلاح مباراته رقم 81 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، متجاوزاً رقم المدافع السابق جيمي كاراغر، ليصبح أكثر لاعب مشاركة مع النادي الإنجليزي في المسابقة القارية.

وكان بإمكان قائد المنتخب المصري تعزيز إنجازه الفردي بهدف جديد يقرّبه من صدارة قائمة الهدافين الأفارقة في دوري الأبطال، غير أن أداءه الهجومي خلال الدقائق التي لعبها لم يكن في مستوى التطلعات.

ووفق الأرقام، لم يسدد صلاح أي كرة طوال 60 دقيقة قضاها على أرض الملعب، كما لم يسجل أي محاولة على المرمى أو يصنع فرصة محققة للتسجيل.

كما فشل في تنفيذ أي عرضية ناجحة أو كرة طويلة دقيقة، ولم ينجح في أي مراوغة، لينهي اللقاء من دون تسجيل أهداف أو صناعة تمريرات حاسمة.