دموع كاريوس وذهول كينسكي.. قصص نكسات حراس المرمى بدوري الأبطال

من دموع كاريوس في كييف، إلى ذهول أولرايش في ميونخ، وصولا إلى ارتباك دوناروما تحت أضواء البرنابيو. ثمة قصص لا تتحدث عن قلة المهارة، بل عن "سقطة العمالقة" في المسرح الأكبر، ولحظات لا يمحوها الزمن، تذكرنا دائما أن دوري أبطال أوروبا لا يرحم الواقفين وحيدين خلف الخطوط، وأن المسافة بين المجد والهاوية، ليست سوى هفوة.

وكان ريال مدريد وبالأخص نجمه السابق بنزيمة هو القاسم المشترك في تحويل ليالي الحراس إلى كوابيس، حيث يعتمد أسلوبهم على "الضغط النفسي" الذي يجبر الحارس على ارتكاب الخطأ.

وتاليا "نكسات" لحراس مرمى بقيت خالدة في الذاكرة:

أنطونين كينسكي (توتنهام ضد أتلتيكو مدريد – مارس/آذار 2026)

عاش الحارس التشيكي الشاب ليلة هي الأقسى في تاريخه في مباراة ذهاب ثمن النهائي ضد أتلتيكو مدريد، إذ بدأ أساسيا بدلا من فيكاريو المصاب، لكنه انزلق مرتين بشكل غريب (في الدقيقتين 6 و16) أثناء محاولة تشتيت كرات سهلة، مما أهدى يورينتي وألفاريز هدفين مجانيين.

ونتيجة لهذين الخطأين الفادحين استُبدل في الدقيقة 17 وهو يذرف الدموع، في مشهد نادر الحدوث لحارس مرمى في هذا المستوى، مما أثار جدلا واسعا حول "الحمل النفسي" للبطولة.

لوريس كاريوس (ليفربول ضد ريال مدريد – نهائي 2018)

لم تكن تلك المواجهة مجرد خسارة لقب، بل كُتبت فيها نهاية المسيرة للحارس لوريس كاريوس مع ليفربول؛ فبخطأين كارثيين، أهدى الكرة لبنزيمة بيده، ثم عجز عن كبح تسديدة غاريث بيل البعيدة التي أفلتت من قبضته بغرابة.

ورغم كشف التقارير الطبية اللاحقة عن تعرضه لارتجاج في المخ أثناء اللقاء، إلا أن قرار الريدز كان حاسما بالتعاقد الفوري مع أليسون بيكر، ليطوي النادي صفحة كاريوس الذي لم يظهر بعدها في أي مناسبة كبرى بقميص الفريق.

سفين أولرايش (بايرن ميونخ ضد ريال مدريد – نصف نهائي 2018)

في واحدة من أغرب لقطات البطولة، فقد أولرايش توازنه الذهني والبدني في لحظة واحدة عندما ارتبك أمام كرة عائدة من زميله توليسو بين الإمساك بها (خوفا من مخالفة "لمسة اليد") أو ركلها، لينتهي به الأمر بالانزلاق أرضا وترك المرمى خاليا تماما لبنزيمة.

تسبب هذا الخطأ في إقصاء الفريق البافاري الذي كان مسيطرا على مجريات المباراة.

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد – 2022)

جسدت هذه الواقعة مدى تأثير الضغط العالي في كسر صمود نخبة حراس المرمى؛ حيث تسبب تباطؤ جيانلويجي دوناروما في تشتيت الكرة أمام ضغط كريم بنزيمة في استقبال هدف التعادل لريال مدريد.

ولم يتوقف الضرر عند هذا الحد، بل تسبب الهدف في انهيار ذهني كامل لصفوف باريس سان جيرمان، مما أدى لاستقبال هدفين إضافيين في غضون دقائق معدودة، عصفت بأحلام الفريق الفرنسي في مواصلة المشوار القاري.

مانويل ألمونيا (أرسنال ضد برشلونة – نهائي 2006)

بعد طرد الحارس الأساسي ينس ليمان، دخل مانويل ألمونيا واستقبل هدفين في الزاوية الضيقة (التي يُفترض أن يغطيها الحارس) من صامويل إيتو وجوليانو بيليتي، مما حرم أرسنال من لقبه الوحيد.

إدوارد ميندي (تشيلسي ضد ريال مدريد – 2022)

في ربع النهائي، مرر ميندي كرة قصيرة وخاطئة خارج منطقة الجزاء استغلها كريم بنزيمة ليسجل الهدف الثالث للريال، مما قوض آمال تشيلسي في العودة.

أدريان (ليفربول ضد أتلتيكو – 2020)

تشتيت خاطئ للكرة في الوقت الإضافي كلف ليفربول هدفا من ماركوس يورينتي، لتبدأ سلسلة الانهيار ويخرج حامل اللقب من ملعب "أنفيلد".

إيكر كاسياس (ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد – نهائي 2014)

عاش الحارس إيكر كاسياس دراما حقيقية في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014، بعدما كاد خطأ في تقدير كرة هوائية أن يكلف ريال مدريد خسارة اللقب أمام غريمه أتلتيكو.

تقدم "الروخي بلانكوس" عبر دييغو غودين استمر حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن ينقذ سيرجيو راموس مسيرة كاسياس بهدف التعادل القاتل؛ وصرح كاسياس بعد المباراة أن تلك الدقائق كانت الأثقل في مسيرته الاحترافية، خوفا من أن يُسجل التاريخ خسارة اللقب بسببه.

أندريه أونانا (مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ وغلطة سراي – 2023)

واجه أندريه أونانا بداية قاسية بقميص مانشستر يونايتد، حيث تسببت أخطاؤه المتكررة في وداع الفريق لدوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

وبرزت هفوات أونانا بوضوح في مواجهتي بايرن ميونخ وغلطة سراي، بعد عجزه عن التصدي لكرات وصفت بـ"السهلة"، مما عرضه لسهام النقد الإعلامي والجماهيري.

واعتبر محللون أن الضغط الذهني أثر بشكل مباشر في مردود الحارس الكاميروني، الذي تحول في بداياته من صفقة استراتيجية إلى أزمة فنية أربكت حسابات النادي الإنجليزي.

جو هارت (مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ – 2013)

عاش جو هارت ليلة قاسية على ملعب "الاتحاد" أمام بايرن ميونخ بقيادة المدرب بيب غوارديولا، حيث ظهرت ثغرات فنية غير متوقعة في أدائه. ففي تلك الموقعة، استقبل هارت هدفين من فرانك ريبيري وآرين روبن في "الزاوية القريبة"، وبدت ردود فعله متثاقلة بشكل غريب وهي تمر من تحت جسده.

لم تكن هذه الهفوات مجرد كبوة عابرة، بل مثّلت بداية النهاية لمسيرته مع مانشستر سيتي، إذ فُتحت حينها أبواب التشكيك في أهليته لحماية عرين فريق يطمح للسيادة الأوروبية.

أوليفر كان (بايرن ميونخ ضد ريال مدريد – 2004)

حتى العمالقة يسقطون؛ حيث فشل في الإمساك بركلة حرة مباشرة لروبرتو كارلوس سكنت شباكه من تحت جسده بشكل غير متوقع.

غريغوري كوبيه (ليون ضد برشلونة – 2001)

شهدت مواجهة ليون وبرشلونة عام 2001 واحدة من أغرب لقطات دوري الأبطال، حين أنقذ غريغوري كوبيه كرة رأسية خاطئة من زميله بضربها برأسه لترتطم بالعارضة تجنبا للمسة يد محظورة.

ولم يتوقف الإعجاز عند هذا الحد، بل نهض الحارس بمرونة فائقة ليبعد متابعة ريفالدو القريبة ببراعة، في مشهد يجسد أقصى درجات سرعة البديهة رغم سوء التفاهم الدفاعي القاتل.

تصنف هذه الواقعة حتى اليوم نموذجا فريدا للحارس الذي يصحح هفواته الفنية بإبداع بدني وذهني استثنائي.