غلطة سراي.. كابوس يربك حسابات كبار أوروبا

أكد غلطة سراي مجدداً مكانته كأحد أكثر الفرق إزعاجاً لكبار القارة الأوروبية، بعدما حقق فوزاً ثميناً على ليفربول بنتيجة (1-0) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في مباراة احتضنها ملعب رامس بارك (RAMS Park) وسط أجواء جماهيرية صاخبة.

وسجل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين هدف اللقاء الوحيد، ليقود الفريق التركي إلى فوز دراماتيكي عزز سمعته القارية، خاصة على أرضه في إسطنبول.

ويُظهر التاريخ أن ليفربول يعاني كثيراً في معقل غلطة سراي، إذ لم يسبق للنادي الإنجليزي أن حقق أي فوز خارج أرضه أمام الفريق التركي في دوري أبطال أوروبا.

كما أصبح غلطة سراي أول نادٍ من خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يهزم "الريدز" في مواجهة إقصائية في دوري الأبطال منذ إقصاء بنفيكا لليفربول في ثمن نهائي نسخة 2006.

سجل قوي أمام كبار القارة

ولا يُعد فوز غلطة سراي على ليفربول حدثاً معزولاً، إذ يمتلك النادي التركي تاريخاً حافلاً بالنتائج اللافتة أمام كبار أوروبا. ففي موسم 2023، نجح الفريق القادم من إسطنبول في تحقيق فوز مهم على مانشستر يونايتد داخل ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وخلال الموسم الحالي، واصل غلطة سراي نتائجه المميزة قارياً، حيث تفوق أيضاً على يوفنتوس، قبل أن يحقق انتصارين على ليفربول في المسابقة نفسها.

كما سبق للنادي التركي أن حقق انتصارات بارزة على أندية كبرى، من بينها الفوز على ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي، إضافة إلى الانتصار على ميلان في دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن ليلة استثنائية شهدت فوزه الكبير على يوفنتوس بنتيجة 5-2.

إنجازات تاريخية وسجل قوي أمام الإنجليز

ويبقى أبرز إنجاز أوروبي في تاريخ غلطة سراي تتويجه بلقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 2000 بعد فوزه على أرسنال، قبل أن يعزز ذلك الإنجاز بالتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي في العام نفسه على حساب ريال مدريد، في إنجاز تاريخي يُعد الأكبر في تاريخ الأندية التركية.

كما يمتلك الفريق سجلاً قوياً أمام الأندية الإنجليزية على أرضه، إذ لم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر تسع مباريات استضاف فيها فرقاً إنجليزية، مقابل خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات. وعلى مستوى المواجهات الأوروبية عموماً أمام الأندية الإنجليزية، يملك غلطة سراي سجلاً متوازناً، بعدما حقق فوزين مقابل خسارتين.

وكان آخر ظهور للفريق التركي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2013-2014، عندما ودّع المنافسة أمام تشيلسي.

ويخوض غلطة سراي هذا الموسم مشاركته الـ19 في دوري أبطال أوروبا، وهو الرقم الأعلى بين الأندية التركية، غير أن هذه المشاركة تُعد الثانية فقط له خلال المواسم الستة الأخيرة.

وبفضل جماهيره الصاخبة وأجواء ملعبه المعروفة بـ"جحيم إسطنبول"، يواصل غلطة سراي ترسيخ سمعته كخصم صعب وقادر على إرباك نخبة الأندية الأوروبية في البطولات القارية.