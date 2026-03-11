برنامج علاجي مبتكر يساعد رونالدو على التعافي قبل كأس العالم

يواصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو خضوعه لبرنامج علاجي متطور في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن استعداداته الحاسمة للحاق بمنافسات كأس العالم 2026، التي تفصلنا عن انطلاقتها أقل من 100 يوم.

ويأتي سفر رونالدو إلى مدريد في أعقاب إصابة في أوتار الركبة أبعدته عن الملاعب مؤخرا، حيث يسعى نجم النصر السعودي لاستغلال أحدث تقنيات الطب الرياضي لضمان عودة مثالية لجاهزيته البدنية.

ما هو "العلاج بالضغط" الذي يعتمد عليه رونالدو؟

ووفقا لصحيفة "ماركا" (Marca)، يعتمد البرنامج العلاجي لرونالدو على تقنية "العلاج بالضغط الإيجابي"، وهي تكنولوجيا متطورة تهدف إلى تسريع استشفاء الأنسجة العضلية عبر خطوات دقيقة:

آلية العمل: يستخدم اللاعب جوارب ضاغطة متصلة بحاسوب مركزي يعمل على انتفاخها حول الساقين بضغط هوائي محسوب.

الفوائد الفسيولوجية: تعمل هذه التقنية على تنشيط الدورة الدموية بشكل مكثف، مما يقلل من التورم، ويخفف حدة الكدمات، ويساعد في طرد السموم من العضلات.

جلسات التعافي: تتراوح مدة الجلسة الواحدة بين 20 و45 دقيقة، وتعمل بمثابة تدليك عميق ومريح للأنسجة العضلية المتضررة.

حقيقة الحالة الصحية والعودة المرتقبة

وفي ظل الشائعات التي تحيط بحالته، جاءت تصريحات المدرب جورجي جيسوس لتضع حدا للتأويلات، مؤكدا أن الحالة الصحية لرونالدو تخضع لرقابة طبية دقيقة ومستمرة.

وتشير التوقعات إلى أن "الدون" سيكون جاهزا لقيادة المنتخب البرتغالي في المباراة الودية المرتقبة أمام المكسيك نهاية مارس/آذار الجاري، والتي ستمثل محطة اختبار حاسمة لعودته للملاعب قبل التوجه إلى كندا والولايات المتحدة والمكسيك للمشاركة في العرس العالمي.