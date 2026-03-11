بالفيديو.. "تيفو" مؤثر من جماهير غلطة سراي يُبكي أوسيمين

خطفت جماهير غلطة سراي التركي الأضواء خلال مباراة فريقها ضد ليفربول، بلفتة إنسانية رائعة مع مهاجمها النيجيري فيكتور أوسيمين.

وحقق غلطة سراي أمس فوزا هاما على ضيفه ليفربول 1-0 سجله لاعبه ماريو ليمينا على ملعب رامس بارك في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقبل انطلاق المباراة رفعت الجماهير لافتة تشجيعية ضخمة "تيفو" تكريما لوالدة أوسيمين التي توفيت عندما كان طفلا صغيرا.

وتُظهر اللافتة أوسيمين مرتديا قميص غلطة سراي ويمسك بيد طفل ويحمل آخر، ويبدو الثلاثة وكأنهم في حي فقير في منطقة أولوسوسون الواقعة على أطراف مدينة لاغوس النيجيرية، حيث قضى فيها اللاعب معظم سنوات طفولته.

كما يظهر في السماء رسم لوجه والدته الراحلة وكُتب أيضا على لافتة وُضعت أمام مدرجات الملعب "نحن عائلة، والعائلة هي كل شيء".

وشارك الحساب الرسمي لغلطة سراي على منصة إكس مقطع فيديو مهيب للافتة، وأرفقها بقلبين أصفر وأحمر.

وعُرضت اللافتة عند خروج اللاعبين إلى أرضية الملعب وسرعان ما رآها أوسيمين (27 عاما)، فغلبته الدموع من شدة التأثر فيما حاول بعض زملائه مواساته أثناء عزف نشيد دوري الأبطال.

ورد أوسيمين الجميل لأنصار فريقه سريعا، إذ قدّم تمريرة حاسمة إلى زميله ليمينا الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعد 7 دقائق فقط من بدايتها.

وتُوفيت والدة أوسيمين عندما كان في السادسة من عمره، ثم تُوفي والده عام 2020 عندما كان لاعبا في صفوف ليل، وفق ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية.

ويحل غلطة سراي ضيفا على ليفربول بملعب آنفيلد يوم الأربعاء المقبل، في مباراة الإياب ويحتاج فيها الفريق التركي إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل مواصلة مغامرته الأوروبية المذهلة هذا الموسم.