إنفانتينو يكشف موقف ترمب الرسمي من مشاركة إيران في كأس العالم 2026

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعهد له، خلال لقاء بينهما مساء الثلاثاء، باستقبال المنتخب الإيراني في كأس العالم المقررة الصيف المقبل.

وكتب إنفانتينو في حسابه على "إنستغرام": "خلال محادثاتنا، جدد الرئيس ترمب تأكيده أن الفريق الإيراني مرحب به بالتأكيد للمشاركة في البطولة في الولايات المتحدة" التي تتشارك الاستضافة مع جارتيها كندا والمكسيك.

وباتت مشاركة إيران في النهائيات العالمية محط شك بعد الحرب التي شنتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وهذه هي المرة الأولى التي يتطرق فيها إنفانتينو إلى "الوضع في إيران" الذي ناقشه مع ترمب.

ومنذ 28 فبراير/شباط، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة ضربات ضد إيران، ما يجعل حضور "تيم ملي" في النهائيات العالمية غير محسوم.

مقاطعة المونديال

وبعد ساعات قليلة فقط من بدء الهجوم، لوح رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج باحتمال مقاطعة النهائيات، معتبرا أن القرار النهائي يعود إلى "السلطات الرياضية" في البلاد.

وقال للتلفزيون الإيراني: "لن تمر هذه الأحداث من دون رد. لكن الأمر المؤكد في الوقت الحالي هو أنه مع هذا الهجوم وهذه الوحشية، لا يمكن النظر إلى كأس العالم بأمل".

وأثار تاج الثلاثاء مزيدا من الشكوك بشأن مشاركة منتخب بلاده، بعدما قال إن لاعبات منتخب إيران المشاركات في كأس آسيا المقامة في أستراليا تعرضت لضغوط لإجبارها على الانشقاق.

انتقادات

وألقى تاج باللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قائلا: "الرئيس الأمريكي نفسه نشر تغريدتين عن منتخب السيدات، قال فيهما: نحن نرحب بها وعليها أن تصبح لاجئات".

وتابع: "كما هدد أستراليا قائلا: إذا لم تمنحوها اللجوء فسأمنحها اللجوء في الولايات المتحدة".

وقال تاج عبر التلفزيون الرسمي الإيراني: "إذا كانت كأس العالم على هذا النحو، فمن ذا الذي يتمتع بعقل سليم سيرسل منتخب بلاده إلى مكان كهذا؟".

إعلان

وأشار بعض المراقبين أيضا إلى احتمال أن ترفض الولايات المتحدة استقبال المنتخب الإيراني لدواعٍ أمنية، إذ من المقرر أن تُقام مبارياته الثلاث في دور المجموعات في لوس أنجلوس وسياتل.

وقال إنفانتينو المقرب من الرئيس الأمريكي: "نحن جميعا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حدث مثل كأس العالم لجمع الناس. وأنا أشكر بصدق رئيس الولايات المتحدة على دعمه، لأن هذا يبرهن مرة أخرى أن كرة القدم توحّد العالم".