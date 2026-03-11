5 مشاهد تلخص مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري الأبطال

انتهت مواجهة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالتعادل (1-1)، في مباراة اتسمت بصراع تكتيكي واضح بين مدرستين مختلفتين في قراءة اللقاء وإدارة تفاصيله.

فريق نيوكاسل بدا أكثر جاهزية بدنيا وأكثر جرأة في الضغط العالي، بينما اعتمد برشلونة على صبره المعتاد في تدوير الكرة والبحث عن الثغرات. وبين ضغط إنجليزي متواصل ومحاولات إسبانية للسيطرة على الإيقاع، ظلت المباراة متوازنة حتى لحظاتها الأخيرة، قبل أن يخطف الفريق الكتالوني هدف التعادل في الوقت القاتل، وفيما يلي خمسة مشاهد بارزة من المباراة:

1- ضغط إيدي هاو المبكر يربك برشلونة

دخل نيوكاسل المباراة بقوة كبيرة عبر ضغط عالٍ فرضه المدرب إيدي هاو خلال الدقائق العشر الأولى، ما منح الفريق الإنجليزي سيطرة شبه كاملة على مجريات اللعب.

وكاد هذا الضغط أن يثمر هدفاً مبكراً في الدقيقة الثالثة، لولا التدخل الحاسم من مدافع برشلونة الشاب باو كوبارسي الذي أنقذ فريقه من هدف محقق بعد ارتباك واضح في دفاع الفريق الكتالوني.

وعلى غرار الشوط الأول نجح نيوكاسل في تكرار سيطرته على مجريات الشوط الثاني.

2- استحواذ برشلونة دون خطورة

بعد مرور ربع ساعة من بداية المباراة بدأ برشلونة يخرج تدريجياً من ضغط نيوكاسل يونايتد ويحاول استعادة هدوئه المعتاد في بناء اللعب. فبعد البداية الصاخبة للفريق الإنجليزي، بدا واضحاً أن لاعبي برشلونة قرروا تهدئة الإيقاع عبر تدوير الكرة في الخلف والاعتماد على التمريرات القصيرة لاستعادة السيطرة على مجريات اللقاء.

غير أن هذه السيطرة ظلت شكلية إلى حد كبير. فالتنظيم الدفاعي لنيوكاسل كان محكماً، مع تضييق المساحات بين الخطوط، وهو ما جعل استحواذ برشلونة يبدو بلا أنياب هجومية.

كان لاعبو الفريق الكتالوني يتبادلون الكرة كثيراً في مناطق آمنة، خصوصاً بين الدفاع ومحور الوسط، لكن كل محاولة للتقدم نحو الثلث الأخير كانت تصطدم بجدار دفاعي منظم. فخط الوسط في نيوكاسل كان سريعاً في الارتداد، بينما ظل خط الدفاع متماسكاً في إغلاق العمق، ما أجبر برشلونة على التحرك أكثر عبر الأطراف دون نجاح كبير في خلق فرص حقيقية.

3-الحد من خطورة لامين جمال

إحدى أبرز المواجهات التكتيكية في المباراة ظهرت على الجهة اليسرى لدفاع نيوكاسل يونايتد، حيث وجد نجم برشلونة الشاب لامين يامال نفسه في صراع مباشر ومتكرر مع الظهير الإنجليزي لويس هال.

إعلان

يامال يُعد أحد أهم مصادر الخطورة الهجومية لبرشلونة بفضل سرعته وقدرته على المراوغة والدخول إلى العمق بقدمه اليسرى، لكن نيوكاسل بدا مستعداً جيداً لهذا السلاح. فقد التزم هال بتمركز دفاعي دقيق، وحرص على تقليل المساحة المتاحة أمام الجناح الإسباني منذ لحظة استلامه الكرة.

4-صراع معركة الوسط

في خط وسط برشلونة، كان بيدري اللاعب الأكثر تأثيراً من حيث محاولة ضبط إيقاع المباراة وصناعة اللعب. فكلما أراد الفريق الكتالوني تهدئة الرتم أو نقل الكرة من مرحلة البناء إلى الثلث الهجومي، كانت الكرة تمر غالباً عبره، بفضل هدوئه في الاستلام وقدرته على اختيار التمريرة المناسبة تحت الضغط.

في المقابل، قدم ثنائي نيوكاسل ساندرو تونالي وجويلينتون مباراة نشطة للغاية على المستوى البدني والتكتيكي. فقد اعتمد الفريق الإنجليزي على ضغط متواصل في وسط الملعب، مع محاولة قطع خطوط التمرير نحو بيدري أو إجباره على اللعب تحت ضغط.

هذا الثنائي لعب دوراً محورياً في إبطاء بناء هجمات برشلونة، إذ نجحا في قطع عدد من الكرات، وفرض صراع بدني قوي في وسط الملعب، ما جعل تقدم برشلونة بالكرة نحو الأمام أكثر تعقيداً.

5-التغييرات تقود إلى دراما النهاية

عند الدقيقة 66 لجأ مدرب نيوكاسل يونايتد، إيدي هاو، إلى حزمة تغييرات بدت في ظاهرها محاولة لإنعاش الفريق بدنيًا وإعادة تشكيل التوازن الهجومي في الثلث الأخير من المباراة. فقد خرج القائد كيرن تريبيير إلى جانب أنتوني إيلانغا وويليام أوسولا، مع دخول المهاجم السريع أنتوني غوردون.

تكتيكياً، كان الهدف من هذه التغييرات رفع الإيقاع مجددًا بعد أن بدأ برشلونة يستعيد شيئاً من السيطرة في وسط الملعب. فغوردون لاعب يجيد الهجمات المباشرة والركض في المساحات خلف الدفاع، وهو ما منح نيوكاسل خيارًا أكثر وضوحًا في التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم. كما ساعدت التغييرات على إعادة تنشيط الضغط الأمامي، خصوصًا مع تراجع حدة الضغط البدني لبعض اللاعبين الأساسيين مع مرور الوقت.

بعد ثلاث دقائق فقط، رد مدرب برشلونة بإدخال عنصرين قادرين على تغيير الإيقاع الهجومي، وهما ماركوس راشفورد وداني أولمو.

هذا التغيير حمل دلالة تكتيكية واضحة، برشلونة أراد زيادة السرعة في الخط الأمامي وإيجاد لاعب بين الخطوط قادر على الربط بين الوسط والهجوم. وجود أولمو منح الفريق قدرة أكبر على التحرك في المساحات الضيقة، بينما أضاف راشفورد تهديدًا بالركض خلف الدفاع، وهو ما أجبر دفاع نيوكاسل على التراجع بضعة أمتار للحذر من الكرات الطويلة أو التحولات السريعة.

ورغم هذه التغييرات، بدا أن نيوكاسل هو الفريق الذي استفاد أولاً من مقاعد البدلاء. ففي الدقيقة 85 ترجم الفريق الإنجليزي تفوقه إلى هدف، حين سجل هارفي بارنز بعد عرضية متقنة من البديل جاكوب ميرفي.

لكن المباراة لم تنته عند هذا الحد. ففي اللحظات الأخيرة، ظهر تأثير التغيير الذي أجراه برشلونة بإدخال داني أولمو. فقد نجح اللاعب الإسباني في التحرك بذكاء داخل منطقة الجزاء والحصول على ركلة جزاء في الوقت القاتل، مانحاً فريقه فرصة ذهبية لتعديل النتيجة.

وتقدم الشاب لامين يامال لتنفيذ الركلة بثقة، مسجلاً هدف التعادل الذي أعاد الحياة لبرشلونة قبل صافرة النهاية.