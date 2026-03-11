بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد يقتربان من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني مضيفه الإيطالي أتالانتا بعدما هزمه في عقر داره بنتيجة 6-1 اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضمن الفريق البافاري بشكل كبير تأهله إلى دور الثمانية، قبل مباراة الإياب، التي تقام يوم 18 مارس/آذار المقبل في ملعب أليانز آرينا بميونخ.

وبدأ بايرن مهرجان الأهداف مبكرا حيث سجل الألماني يوسيب ستانيشيتش هدف التقدم في الدقيقة 12، ثم أضاف الفرنسي مايكل أوليسيه الهدف الثاني في الدقيقة 22، وبعد 3 دقائق عزز سيرج غنابري التقدم للألمان بهدف ثالث.

وفي الشوط الثاني أكمل السنغالي نيكولاس جاكسون تفوق بايرن ميونخ بهدف رابع في الدقيقة 52، ثم عاد أوليسيه ليسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لبايرن في الدقيقة 64، وبعد 3 دقائق أخرى أكمل البديل جمال موسيالا السداسية.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل الكرواتي ماريو باشاليتش هدفا شرفيا لأتالانتا، لتصبح النتيجة 6-1.

فوز كبير لأتلتيكو على توتنهام

من جانبه تغلب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه توتنهام هوتسبر الإنجليزي بنتيجة 5-2، ليقترب الفريق الإسباني بشكل كبير من التأهل إلى دور الثمانية.

وسجل ماركوس يورينتي هدف التقدم مبكرا لأتلتيكو في الدقيقة السادسة، ثم أضاف الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 14، وبعد دقيقة واحدة أضاف الأرجنتيني خوليان ألفاريز الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وواصل أتلتيكو مدريد تفوقه ليسجل هدفا رابعا في الدقيقة 22 عن طريق المدافع الإسباني الدولي روبن لو نورماند، وقلص الإسباني بيدرو بورو الفارق بهدف أول لتوتنهام في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني عاد ألفاريز ليسجل هدفا خامسا لأتلتيكو وتحديدا في الدقيقة 55، وأحرز دومينيك سولانكي هدفا آخر لتوتنهام في الدقيقة 76.