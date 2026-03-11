خبرة أولرايش أم موهبة بريسكوت.. من سيحرس مرمى بايرن ميونخ؟

لم تكتمل فرحة بايرن ميونخ بـ"مهرجان الأهداف" الذي دك به حصون أتالانتا بسداسية تاريخية؛ فبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، دخل العملاق البافاري في نفق مظلم من الحسابات الفنية المعقدة، إثر إصابة مقلقة لحارسه يوناس أوربيغ.

في الدقيقة 93، وبينما كان الحكم النرويجي إسبن إسكاس يستعد لإطلاق صافرة النهاية، اصطدم أوربيغ بقوة مع مهاجم أتالانتا نيكولا كرستوفيتش. المشهد لم يكن عاديا؛ الحارس سقط في حالة ارتباك كامل، مما دفع الحكم لإنهاء اللقاء فورا دون استكمال الثواني المتبقية.

وصرح المدير الرياضي ماكس إيبرل عقب اللقاء بنبرة قلقة: "يوناس عانى من دوار وتشوش في الرؤية، وتم نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة".

التقارير الطبية الأولية تشير إلى غياب يمتد لعشرة أيام، ما يعني خروجه رسميا من حسابات قمة باير ليفركوزن وموقعة الإياب في برغامو.

خبرة "أولرايش" أم مغامرة "بريسكوت"؟

مع استمرار غياب القائد مانويل نوير، يجد المدرب فينسنت كومباني نفسه أمام خيارين يمثلان صراع الأجيال في أبهى صوره:

الخيار الكلاسيكي (سفين أولرايش -37 عاما): رجل المهمات الصعبة الذي لم يذق طعم المباريات الرسمية منذ 18 شهرا. وتعود آخر مشاركة أساسية له إلى سبتمبر/أيلول 2024 أمام فيردر بريمن. أولرايش يمتلك الخبرة، لكنه يحمل أيضا "إرثا" من الضغوط النفسية التي طاردته في ليالي الأبطال السابقة.

الخيار الثوري (ليونارد بريسكوت – 16 عاما): الموهبة الصاعدة التي يبلغ طولها 1.96 متر. حارس فريق الشباب الذي بدأ يلفت أنظار كبار أوروبا قبل أن يكمل عامه الـ17.

وتشير المعطيات داخل قلعة "الفريق البافاري" إلى أن الكفة تميل لصالح أولرايش لسد الفراغ، في اختبار سيكون بمثابة "رد اعتبار" للحارس المخضرم الذي سيكون تحت مجهر "ليالي الأبطال" بعد سنوات من تلك اللحظة القاسية أمام ريال مدريد.

إعلان

وارتكب أولرايش خطأ فادحا في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في العام 2018 بعدما فشل في إبعاد تمريرة من زميله كورينتين توليسو ليستغل كريم بنزيمة الهفوة ويسجل الهدف الثاني للملكي في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.