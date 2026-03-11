أديبايو يدخل تاريخ دوري السلة الأمريكي بـ83 نقطة في مباراة واحدة

اقتحم نجم السلة بام أديبايو لاعب فريق ميامي هيت، تاريخ دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة "إن بي إيه" (NBA) من الباب الواسع بإنجاز رائع.

وأصبح أديبايو ثاني أكثر لاعب في تاريخ البطولة يسجل نقاطا في مباراة واحدة، محققا 83 نقطة في مباراة فريقه ضد واشنطن ويزاردز وفق بيانات الموقع الرسمي للبطولة الشهيرة.

وسجل أديبايو أكثر من نصف نقاط فريقه الذي حقق فوزا واضحا على واشنطن ويزاردز بنتيجة 150-129.

وبهذه الحصيلة المذهلة من النقاط، تجاوز أديبايو الرقم الذي حققه الأسطورة كوبي براينت عندما سجل 81 نقطة في مباراة واحدة، عام 2006.

وما زال الرقم القياسي لعدد النقاط في مباراة واحدة، بحوزة الأسطورة ويلت تشامبرلين الذي سجّل 100 نقطة عام 1962.

وقال أديبايو بعد المباراة والدموع في عينيه "أتمنى لو أستطيع أن أعيش هذه اللحظة مرتين، إنها لحظة خاصة. ويلت، ثم أنا، ثم كوبي، يا له من جنون".

قائمة الأكثر تسجيلا للنقاط في مباراة واحدة بدوري كرة السلة الأمريكي.

ويلت تشامبرلين: 100 نقطة (فيلادلفيا واريورز × نيويورك نيكس) – 2 مارس/آذار 1962.

بام أديبايو: 83 نقطة (ميامي هيت × واشنطن ويزاردز) – 10 مارس/آذار 2026.

كوبي براينت: 81 نقطة (لوس أنجلوس ليكرز × تورنتو رابتورز) – 22 يناير/كانون الثاني 2006.

ويلت تشامبرلين: 78 نقطة (فيلادلفيا واريورز × لوس أنجلوس ليكرز) – 8 ديسمبر/كانون الأول 1961 (بعد 3 أشواط إضافية).

لوكا دونتشيتش: 73 نقطة (دالاس مافريكس × أتلانتا هوكس) – 26 يناير/كانون الثاني 2024.

ديفيد طومسون: 73 نقطة (دنفر ناغتس × ديترويت بيستونز) – 9 أبريل/نيسان 1978.

ويلت تشامبرلين: 73 نقطة (فيلادلفيا واريورز × نيويورك نيكس) – 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1962.

ويلت تشامبرلين: 73 نقطة (فيلادلفيا واريورز × شيكاغو باكرز) – 13 يناير/كانون الثاني 1962.

ويلت تشامبرلين: 72 نقطة (سان فرانسيسكو واريورز × لوس أنجلوس ليكرز) – 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1962.

الرباعي: داميان ليلارد (2023) ودونوفان ميتشل (2023) وديفيد روبنسون (1994) وإلغين بايلور(1960) -71 نقطة.

هل يُكسر الرقم التاريخي؟

في هذه الأثناء ترى صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أنه بالنظر إلى كرة السلة الحديثة التي تكثر فيها التسديدات الثلاثية وتتميز أيضا بإيقاع لعب سريع للغاية إلى جانب وجود لاعبين متخصصين في تنفيذ الرميات الحرة، فإن رقم تشامبرلين القياسي (100 نقطة) لن يكون عصيا على الكسر في المستقبل.