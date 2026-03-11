انتهت أزمة التأشيرات.. منتخب العراق جاهز لموقعة الحسم في الملحق العالمي

حسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الجدل القائم حول معوقات سفر المنتخب الوطني إلى المكسيك، مؤكدًا إتمام كافة الإجراءات الإدارية واللوجستية الخاصة بمباراة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وصرح عضو الاتحاد العراقي أحمد الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) بأن "أزمة التأشيرات" باتت من الماضي، مؤكدًا أن جميع الوثائق الخاصة بوفد المنتخب جاهزة تمامًا ولا توجد أي عوائق قانونية تمنع دخولهم الأراضي المكسيكية.

وفي إطار السعي لتوفير أفضل سبل الراحة لمنتخب "أسود الرافدين"، كشف الموسوي عن تخصيص طائرة خاصة لنقل البعثة، لضمان وصول اللاعبين بلياقة بدنية عالية وتفادي إرهاق الرحلات التجارية الطويلة قبل المواجهة المصيرية.

ونفت الإدارة الاتحادية جملة وتفصيلًا الأنباء التي روجت لتعثر الرحلة أو وجود نية لتأجيل المباراة، واصفة تلك الادعاءات بأنها "بلا مبرر". كما تطرق الموسوي إلى ملفات أخرى أثارت جدلًا مؤخرًا.

مباراة الملحق ستقام في موعدها المحدد دون تغيير

وصف الموسوي الحديث عن تأهل العراق كبديل لإيران إذا انسحبت بأنه "سابق لأوانه"، مشددًا على أن الاتحاد ملم بكافة التفاصيل القانونية لكنه يركز حاليًا على المسار التنافسي في الميدان.

تأتي هذه التحركات بعد فترة من القلق الجماهيري نتيجة تضارب الأنباء حول صعوبة الحصول على تأشيرات الدخول للمكسيك، وهو ما كان يهدد ببعثرة أوراق الجهاز الفني. وبهذا الإعلان، يغلق الاتحاد ملف الإجراءات الورقية ليبدأ العد التنازلي للملحمة الكروية المرتقبة.

وسيواجه منتخب العراق الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام في المباراة النهائية للملحق العالمي، والمقرر إقامتها يوم 31 مارس/آذار في مدينة غوادالاخارا، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم 2026.