إحصائية صادمة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

يعاني برشلونة من أزمة بدت واضحة في جميع مبارياته التي خاضها بمسابقة بطولة دوري أبطال أوروبا منذ بداية النسخة الحالية 2025-2026.

وفشل برشلونة في الحفاظ على نظافة شباكه في مبارياته التسع هذا الموسم، ثمانٍ منها في مرحلة الدوري، واستمر الحال في ذهاب ثمن النهائي ليصل مجموع الأهداف المستقبلة إلى 15 حتى الآن.

وعاد برشلونة أمس الثلاثاء من ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل يونايتد بنتيجة التعادل (1-1) بعدما عانى الأمرين في مباراة أثبتت مرة أخرى "وجود مشكلة تلاحقه هذا الموسم تتمثل في الأهداف التي تستقبلها شباكه" على حد تعبير صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وكانت مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي النسخة الماضية (2024-2025) هي آخر مرة يخرج فيها الفريق الكتالوني بشباك نظيفة في البطولة الأوروبية العريقة، إذ فاز في أبريل/نيسان 2025 برباعية نظيفة.

فشل ذريع يواجه برشلونة

ومنذ تلك المباراة التي جرت على ملعب مونتجويك الأولمبي في أبريل/نيسان 2025، خاض برشلونة 12 مباراة متتالية اهتزت شباكه في جميعها.

ولم ينجح الإسباني خوان غارسيا ولا البولندي فوتشيك تشيزني اللذين تعاقبا على حراسة مرمى برشلونة بالنسخة الحالية، في الخروج من أي مباراة بشباك نظيفة حتى في تلك المباريات التي حقق فيها "البلوغرانا" انتصارات عريضة.

نتائج مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2025-2026:

نيوكاسل يونايتد 1-2 برشلونة.

برشلونة 1-2 باريس سان جيرمان.

برشلونة 6-1 أولمبياكوس.

كلوب بروج 3-3 برشلونة.

تشلسي 3-0 برشلونة.

برشلونة 2-1 آينتراخت فرانكفورت.

سلافيا براغ 2-4 برشلونة.

برشلونة 4-1 كوبنهاغن.

نيوكاسل يونايتد 1-1 برشلونة.

حلول سريعة

ويسعى برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانسي فليك إلى إيجاد حلول سريعة لهذه المعضلة إذا ما أراد الفريق الحفاظ على كامل آماله في تحقيق اللقب المنتظر منذ عام 2015.

ويستقبل برشلونة ضيفه نيوكاسل يوم الأربعاء المقبل في إياب ثمن النهائي على ملعب كامب نو، في مباراة مبكرة ستنطلق عند الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويتعين على برشلونة تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى ربع النهائي، وإذا نجح في ذلك سيواجه المتأهل من توتنهام هوتسبير أو مواطنه أتلتيكو مدريد الذي فاز ذهابا على ملعبه 5-2.