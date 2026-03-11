بعد 17 دقيقة كارثية.. رسالة مؤثرة من كنسكي حارس توتنهام

كسر حارس مرمى توتنهام هوتسبير التشيكي أنتونين كنسكي صمته وعلّق على الليلة القاسية التي عاشها مع فريقه ضد أتلتيكو مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

واهتزت شباك كنسكي (22 عاما) بـ3 أهداف في أول 17 دقيقة، اثنان منها بخطأين مباشرين منه قبل أن يتم استبداله من مدرب الفريق إيغور تودور.

رسالة مؤثرة من كنسكي حارس توتنهام

ونشر كنسكي رسالة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" قال فيها إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن أخطائه، وقدّم الشكر لكل من دعمه في هذه اللحظة الصعبة.

وكتب كنسكي "بصفتي حارس مرمى كنت أحلم بليال كبيرة مثل هذه، لكن كرة القدم تكون قاسية أحيانا ويبدو أن كل شيء يسير بشكل خاطئ في الوقت نفسه. أتحمّل المسؤولية الكاملة عن أخطائي".

وأضاف "كان استبدالي المبكر مؤلما، وكان خروجي من أرض الملعب أحد أصعب اللحظات التي مررت بها كلاعب. لكنني أعلم أيضا أن هذا جزء من كرة القدم، تسقط ثم تجد القوة لتنهض من جديد".

وختم كنسكي "ممتن لزملائي في الفريق وللجماهير التي واصلت دعمها حتى في مثل هذه اللحظات. دعمكم يعني لي أكثر مما تتخيلون. أعدكم بأنني سأواصل العمل بجد أكبر كل يوم من أجل أن أعود أقوى وأن أثبت نفسي من جديد".

دي خيا يدعم كنسكي

في الأثناء دعم حارس مرمى فيورنتينا الإسباني دافيد دي خيا كنسكي، مشيرا إلى صعوبة اللعب في هذا المركز الحساس.

وكتب دي خيا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "لا يستطيع أحد لم يكن حارس مرمى أن يفهم مدى صعوبة اللعب في هذا المركز. ارفع رأسك عاليا وانهض من جديد".

تودور يبرر استبدال حارسه

وكان مدرب توتنهام إيغور تودور قد برّر قراره باستبدال كنسكي بعد الأهداف الثلاثة وقال في مؤتمر صحفي "ما حدث هو أمر نادر. لقد أمضيت 15 عاما في التدريب ولم يحدث لي شيء كهذا من قبل".

وأضاف "كان علينا حمايته. بالنسبة لي كان القرار صحيحا، تحدثنا بعد المباراة إنه شاب جيد وحارس ممتاز".

تضامن مع كنسكي

كما أبدى لاعب توتنهام هوتسبير بيدرو بورو تضامنه مع كنسكي وقال "أود أن أبعث له رسالة دعم. في مثل هذه اللحظات يكون الأمر صعبا عليه".

وتابع "لقد عمل بجد كبير منذ قدومه. كما أن أمامه حارسا مثل فيكاريو الذي كان يؤدي بشكل جيد، وعندما تأتيك فرصة قد تحدث مثل هذه الأمور، أحيانا تكون كرة القدم هكذا. يجب أن ننهض من جديد وسأعانقه بقوة".

ويُعد ظهور كنسكي في مباراة توتنهام هوتسبير ضد أتلتيكو مدريد الثالث فقط له هذا الموسم بجميع البطولات، إذ شارك في مباراتين ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.