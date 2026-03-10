رياضة|بطولات أوروبية

7 لاعبين ارتفعت قيمتهم السوقية بشكل لافت في 2026

Vitinha SAINT GERMAIN Arda Guler REAL MADRID Michael Olise BAYERN MUNICH
من اليمين مايكل أوليس وأردا غولر وفيتينيا ارتفعت قيمتهم السوقية بشكل كبير هذا الموسم (غيتي)
Published On 10/3/2026

كشف التحديث الأخير لموقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) لشهر مارس/آذار 2026 عن قفزات تاريخية في القيمة السوقية لنخبة من المواهب، حيث فرض الدوري الألماني نفسه كأكبر "منصة تصدير" للنجوم في القارة العجوز.

وسجلت "البوندسليغا" نسب ارتفاع غير مسبوقة  في قيمة عدد من نجومها تجاوزت في بعض الحالات حاجز الـ 3000%.

إليك اللاعبين الـ7 الذين ارتفعت قيمتهم بشكل كبير هذا الموسم:

  1. الألماني لينارت كارل (بايرن ميونخ).

يعتبر كارل (18 عاماً) العنوان الأبرز لهذا التحديث؛ فمن قيمة "خجولة" بلغت 1.5 مليون يورو، قفز اللاعب إلى 60 مليون يورو بنسبة نمو بلغت 3900%.

خريج أكاديمية "البافاري" تحول في موسم واحد من ناشئ واعد إلى الركيزة الأهم في مستقبل الكرة الألمانية.

MUNICH, GERMANY - DECEMBER 14: Lennart Karl of Bayern Muenchen celebrates as he scores the goal 1:0 during the Bundesliga match between FC Bayern München and 1. FSV Mainz 05 at Allianz Arena on December 14, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Stefan Matzke - sampics/Getty Images)
لينارت كارل ارتفعت قيمته بشكل صاروخي (غيتي)

2. الإيفواري يان ديوماندي (لايبزيغ).

بزيادة بلغت 2900%، استقرت قيمة الجوهرة الإيفوارية عند 45 مليون يورو. اللاعب الذي استقطبه لايبزيغ من ليغانيس مقابل مبلغ زهيد، بات يُعرف بـ "ميسي الجديد" في أروقة النادي الألماني بفضل مهاراته الفائقة وسرعته الاستثنائية.

3. الألماني سعيد الملا (كولن).

سجل الجناح الشاب (19 عاماً) نمواً بنسبة 1233%، لترتفع قيمته من 3 ملايين إلى 40 مليون يورو. ووضع أداء الملا -اللبناني الأصل- في الدوري الألماني، تحت مجهر أندية "البريميرليغ" التي بدأت بالفعل في تقديم عروض رسمية لضمه.

COLOGNE, GERMANY - OCTOBER 29: Said El Mala of 1.FC Koln looks on during the DFB Cup match between 1. FC Köln and FC Bayern München at RheinEnergieStadion on October 29, 2025 in Cologne, Germany. (Photo by Lars Baron/Getty Images)
قفزت قيمة الملا من 3 ملايين إلى 40 مليون يورو(غيتي)

4. الألماني نيك وولتميد (نيوكاسل يونايتد).

بعد رحلة ناجحة من بريمن إلى شتوتغارت ثم نيوكاسل، قفزت قيمة وولتميد السوقية بنسبة 133% لتصل إلى 70 مليون يورو. المهاجم الألماني فارع الطول أثبت كفاءة عالية في "البريميرليغ"، ليصبح أحد أغلى المهاجمين الألمان عالمياً.

5. التركي أردا غولر (ريال مدريد).

رغم المنافسة الشرسة في مدريد، نجح غولر في مضاعفة قيمته من 45 مليون إلى 90 مليون يورو (زيادة 100%). النجم التركي الشاب استغل دقائق المشاركة بفعالية، ليؤكد أنه رهان "الميرنغي" الناجح للمستقبل.

6. الفرنسي مايكل أوليس (بايرن ميونخ).

يقدم مايكل أوليس موسمًا استثنائيًا بعد انتقاله من كريستال بالاس إلى بايرن ميونخ. وارتفعت قيمته إلى 130 مليون يورو (+30%)، ليصبح الجناح الأغلى في البوندسليغا.

7.البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان).

انضم لاعب الوسط البرتغالي إلى باريس سان جيرمان قادمًا من بورتو عام 2022 مقابل حوالي 41 مليون يورو. مكرساً نفسه كواحد من أفضل ضباط الإيقاع في وسط الميدان الأوروبي.هذا الموسم، ارتفعت قيمته من 80 مليون يورو إلى 110 ملايين يورو، أي بزيادة قدرها 37.5%.

المصدر: مواقع إلكترونية

