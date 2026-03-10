7 لاعبين ارتفعت قيمتهم السوقية بشكل كبير في 2026

كشف التحديث الأخير لموقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) لشهر مارس/آذار 2026 عن قفزات تاريخية في القيمة السوقية لنخبة من المواهب، حيث فرض الدوري الألماني نفسه كأكبر "منصة تصدير" للنجوم في القارة العجوز.

وسجلت "البوندسليغا" نسب ارتفاع غير مسبوقة في قيمة عدد من نجومها تجاوزت في بعض الحالات حاجز الـ 3000%.

إليك اللاعبين الـ7 الذين ارتفعت قيمتهم بشكل كبير هذا الموسم:

الألماني لينارت كارل (بايرن ميونخ).

يعتبر كارل (18 عاماً) العنوان الأبرز لهذا التحديث؛ فمن قيمة "خجولة" بلغت 1.5 مليون يورو، قفز اللاعب إلى 60 مليون يورو بنسبة نمو بلغت 3900%.

خريج أكاديمية "البافاري" تحول في موسم واحد من ناشئ واعد إلى الركيزة الأهم في مستقبل الكرة الألمانية.

2. الإيفواري يان ديوماندي (لايبزيغ).

بزيادة بلغت 2900%، استقرت قيمة الجوهرة الإيفوارية عند 45 مليون يورو. اللاعب الذي استقطبه لايبزيغ من ليغانيس مقابل مبلغ زهيد، بات يُعرف بـ "ميسي الجديد" في أروقة النادي الألماني بفضل مهاراته الفائقة وسرعته الاستثنائية.

3. الألماني سعيد الملا (كولن).

سجل الجناح الشاب (19 عاماً) نمواً بنسبة 1233%، لترتفع قيمته من 3 ملايين إلى 40 مليون يورو. ووضع أداء الملا -اللبناني الأصل- في الدوري الألماني، تحت مجهر أندية "البريميرليغ" التي بدأت بالفعل في تقديم عروض رسمية لضمه.

4. الألماني نيك وولتميد (نيوكاسل يونايتد).

بعد رحلة ناجحة من بريمن إلى شتوتغارت ثم نيوكاسل، قفزت قيمة وولتميد السوقية بنسبة 133% لتصل إلى 70 مليون يورو. المهاجم الألماني فارع الطول أثبت كفاءة عالية في "البريميرليغ"، ليصبح أحد أغلى المهاجمين الألمان عالمياً.

5. التركي أردا غولر (ريال مدريد).

رغم المنافسة الشرسة في مدريد، نجح غولر في مضاعفة قيمته من 45 مليون إلى 90 مليون يورو (زيادة 100%). النجم التركي الشاب استغل دقائق المشاركة بفعالية، ليؤكد أنه رهان "الميرنغي" الناجح للمستقبل.

إعلان

6. الفرنسي مايكل أوليس (بايرن ميونخ).

يقدم مايكل أوليس موسمًا استثنائيًا بعد انتقاله من كريستال بالاس إلى بايرن ميونخ. وارتفعت قيمته إلى 130 مليون يورو (+30%)، ليصبح الجناح الأغلى في البوندسليغا.

7.البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان).

انضم لاعب الوسط البرتغالي إلى باريس سان جيرمان قادمًا من بورتو عام 2022 مقابل حوالي 41 مليون يورو. مكرساً نفسه كواحد من أفضل ضباط الإيقاع في وسط الميدان الأوروبي.هذا الموسم، ارتفعت قيمته من 80 مليون يورو إلى 110 ملايين يورو، أي بزيادة قدرها 37.5%.