هواية رودري نجم مانشستر سيتي تغضب جيرانه والشرطة تتدخل

يواجه اللاعب الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" نجم مانشستر سيتي مشكلة مع جيرانه الذين قدموا شكوى ضده للشرطة البريطانية، بسبب تعديه على خصوصيتهم.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" (The Sun) أن رودري انتهك خصوصية جيرانه بعدما حلّقت طائرة مسيّرة يملكها بالقرب من نوافذ شققهم.

وأغضب رودري سكان المبنى الواقع في منطقة سالفورد في مركز مدينة مانشستر بجوار شقته الفاخرة، بسبب هوايته في التحكم بالدرون، إذ يشعرون بالخوف من إمكانية رؤيته لما يحدث داخل منازلهم.

رودري يثير غضب جيرانه

وطلب سكان المبنى المذكور التواصل مع إدارة المبنى الذي يُقيم فيه رودري وإخبارهم بالأمر، كما تواصل آخرون مع الشرطة بسبب مخاوف من انتهاكه القوانين الصارمة الخاصة بمناطق تحليق الدرون وما يُسمح بتصويره.

وصرّح أحد السكان ممن يعيشون في الطابق الـ34 للصحيفة "أعيش مع زوجتي في طابق مرتفع، وآخر شيء كنت أتوقع رؤيته أثناء مشاهدة التلفاز هو طائرة درون على بعد متر واحد من النافذة".

وأضاف "لاحظنا ضوءا أخضر يلمع عند النافذة، شعرت زوجتي بقلق شديد بسبب ذلك. إحدى فوائد السكن في طوابق مرتفعة هو أنك تتمتع بخصوصية أكبر ولا يستطيع أحد مراقبتك، لكننا الآن نشعر بالضيق من رودري وطائرته المسيرة".

وقال آخر منتقدا سلوك اللاعب الإسباني "رأينا المسيّرة تحلق بالقرب من نافذتنا ثم تعود إلى شرفة شقة رودري. لديه أموال كثيرة ويقضي وقته في تحليق الدرون أمام نوافذ الناس".

ونشر بعض السكان صورا لرودري على شرفته وهو ينظر للأعلى ويمسك بيده جهاز التحكم الخاص بالطائرة.

الشرطة تتدخل

من جانبها أكدت شرطة مانشستر تلقيها شكوى بهذا الخصوص وأعلنت أنها تجري تحقيقا في الأمر.

وأكدت هيئة الطيران المدني البريطانية أنه يتوجب على كل من يقود أو يتحكم بطائرة مسيّرة احترام خصوصية الناس وعدم التسبب في إزعاجهم.

وتأتي هذه الحادثة قبل خوض رودري وفريقه مانشستر سيتي مباراة نارية ضد ريال مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، المقررة غدا الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو.