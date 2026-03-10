ليلة "سانت جيمس بارك" الكبرى.. نيوكاسل يتحدى التاريخ وبرشلونة في دوري الأبطال

يخوض نيوكاسل الإنجليزي اليوم الثلاثاء ضد ضيفه برشلونة الإسباني "أكبر مباراة" في تاريخه بحسب مدربه إدي هاو، حين يلتقيه في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويسجل نيوكاسل مشاركته الثانية فقط في دور الـ16 من دوري الأبطال عندما يحل متصدر الدوري الإسباني ضيفا على ملعب "سانت جيمس بارك".

وللمرة الأولى منذ موسم 2002-2003، حين بلغ الفريق الدور الثاني الذي كان بنظام المجموعات، يتواجد نيوكاسل بين الأندية الـ16 المتبقية في المسابقة القارية الأم.

لكن بعدما تجاوز بسهولة عقبة قره باغ الأذربيجاني في الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي، يدرك هاو تماما أن فريقه يحتاج إلى الارتقاء بمستواه من أجل مفاجأة فريق المدرب الألماني هانسي فليك المدجج بالنجوم.

وقال هاو "لم نجد أنفسنا أبدا سابقا في هذا الموقع في دوري الأبطال الذي هو أفضل بطولة ممكنة، بالتالي، من الواضح أنها مباراة ضخمة في تاريخنا".

وأضاف "علينا أن نتعامل معها بهذه العقلية، ونحتاج من الجماهير أن تفكر بالطريقة نفسها".

بين ذكرى "أسبريا" وواقع "فليك"

يعود نيوكاسل إلى هذا الدور للمرة الأولى منذ موسم 2002-2003، مستحضراً ذكريات عام 1997 التاريخية، حين صعق الكولومبي فاوستينو أسبريا العالم بثلاثية (هاتريك) في شباك برشلونة. لكن اليوم، يدرك إيدي هاو أن التاريخ وحده لا يكفي لهزيمة ماكينة فليك التي تعيش أزهى فتراتها الفنية.

فاتورة الطموح والقيود المالية

رغم البريق الأوروبي، يعيش نيوكاسل واقعا محليا معقدا؛ فالفريق الذي استعاد هيبته تحت الملكية السعودية وتوج بكأس الرابطة الموسم الماضي، يعاني حالياً من:

استنزاف بدني: 47 مباراة في الموسم وجدول مزدحم أرهق اللاعبين.

نزيف النجوم: رحيل ألكسندر أيزاك إلى ليفربول ترك فجوة هجومية واضحة.

أزمة النتائج: التراجع للمركز الثاني عشر في "البريميرليغ" والخروج من الكأس أمام مانشستر سيتي.

الرهان على "طاقة الجماهير"

في ظل قائمة تعاني من الإصابات، لجأ هاو إلى المداورة، مريحاً ركائز أساسية مثل دان بيرن وجويلينتون وأنتوني غوردون لموقعة الثلاثاء. وقال هاو بلهجة الواثق والمحذر في آن واحد: "علينا استخراج طاقة لم نقدمها من قبل هذا الموسم، فدعم الجماهير هو السبيل الوحيد للعبور".

إحصائيات تسبق الصافرة

نيوكاسل حقق 6 انتصارات في دوري الأبطال هذا الموسم (رقم قياسي للنادي).

برشلونة فاز في جميع مواجهاته الـ 4 الأخيرة ضد نيوكاسل منذ عام 1997.

نيوكاسل يسعى لبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.