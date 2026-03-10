مشاورات لحسم مصير الأدوار النهائية في دوري أبطال الخليج للأندية

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن دراسة عدة خيارات لاستكمال منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي لبطولة دوري أبطال الخليج للأندية، وذلك في إطار حرصه على نجاح المسابقة وضمان استمراريتها.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي أصدره عبر منصاته الإلكترونية أنه يتابع التطورات الأخيرة ويجري مشاورات مستمرة مع الأطراف المعنية لتقييم الموقف وتحديد المواعيد والآليات المناسبة لإقامة ما تبقى من مباريات البطولة.

وأوضح البيان أن الأولوية القصوى تكمن في الحفاظ على سلامة جميع المشاركين من لاعبين وأجهزة فنية وجماهير، مع مراعاة الارتباطات المحلية والقارية للأندية.

وأشار اتحاد كأس الخليج العربي إلى أن العمل جار للوصول إلى القرار الأنسب الذي يضمن إخراج الأدوار النهائية للبطولة بالشكل الذي يليق بمكانتها وتاريخها، مؤكدا أنه ستُعلن المواعيد الرسمية وتفاصيل تتعلق بمكان إقامة المواجهات فور الاستقرار عليها بشكل نهائي.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي قد أعلن الأسبوع الماضي تأجيل مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي من دوري أبطال الخليج للأندية حتى إشعار آخر، في ضوء الظروف الراهنة والتوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وقال إن القرار جاء حرصا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير وكافة منظمي المباريات والعاملين.

وأكد مواصلة متابعة المستجدات بشكل مستمر، على أن تُعاد جدولة المباريات في الوقت المناسب، وإبلاغ جميع الأطراف بالمواعيد الجديدة فور اعتمادها رسميا.