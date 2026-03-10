شاهد.. القصة الكاملة لـ 15 بطاقة حمراء في مسيرة مورينيو

لم تكن البطاقات الحمراء في مسيرة جوزيه مورينيو مجرد قرارات تحكيمية، بل كانت "توقيعاً" خاصاً لرجل حوّل خط التماس إلى مسرح للدراما.

بات مورينيو المدرب الأكثر تعرضا للطرد في تاريخ كرة القدم برصيد 15 بطاقة حمراء مبتعدا بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد (7 بطاقات حمراء).

لم يكتفِ "السبيشال وان" بالاعتراض، بل ارتقى بالصدام مع الحكام إلى مستوى الفن الغريب؛ من إشارات هاتفية فضائحية إلى محاكاة البكاء ساخراً من خصومه.

هذه رحلة عبر 15 لحظة جنونية، نستعرض فيها كيف تحول المدرب الشهير إلى العدو الأول لصافرة الحكام.

1.روما ضد نابولي (2021)

في إحدى مبارياته الكبيرة الأولى مع روما، طُرد مورينيو بعد بطاقتين صفراوين بسبب مبالغته في الاعتراض والإشارات الحركية. كان الحكم دافيدي ماسا حازماً، ليرسم بذلك ملامح الفترة "العاصفة" لمورينيو في إيطاليا.

2.تشلسي ضد كارديف سيتي (2013)

بسبب توبيخه المستمر للحكم والحكم الرابع اعتراضاً على أسلوب "إضاعة الوقت" الذي اتبعه الخصم. تقبّل مورينيو غرامة الـ 11ألف دولار بهدوء، معتبراً أن الأمر لم يكن عدوانياً بل مجرد "خلاف" تكتيكي.

3.روما ضد أتلانتا (2024)

بطاقة حمراء روتينية في موسم روما الأخير، جاءت نتيجة إنذار ثانٍ بسبب تلفظه بكلمات نابية تجاه الحكم. كانت نهاية عادية لمشوار شهد الكثير من هذا النوع من الانفجارات اللفظية.

4.مانشستر يونايتد ضد بيرنلي (2016)

بعد هزيمة قاسية أمام تشلسي، انفجر مورينيو غضباً ضد الحكم مارك كلاتنبرغ بين الشوطين بسبب ركلة جزاء لم تُحتسب لدارميان. جلس في البداية مع الجماهير قبل أن ينهي المباراة في مقصورة كبار الشخصيات.

5.روما ضد أتلانتا (2022)

اقتحم مورينيو أرض الملعب غاضباً بعد أن احتسب الحكم خطأً لصالح زانيولو بدلاً من ركلة جزاء. كانت هذه بطاقته الثالثة في عام واحد فقط، مؤكداً أن تقدمه في العمر لم يقلل من حدة انفعالاته.

6.فنربخشة ضد مانشستر يونايتد (2024)

طُرِد مورينيو خلال مباراة الدوري الأوروبي ضد فريقه السابق. وصف المدرب البرتغالي طرده بأنه "لا يُصدق"، ساخراً من قدرة الحكم على رؤية ركلة جزاء ومراقبة سلوك دكة البدلاء في نفس اللحظة، واصفاً إياه بـ "أفضل حكم في العالم".

7.بنفيكا ضد بورتو (2026)

في لحظات إحباطه الأخيرة مع بنفيكا، تحول غضبه في الدقائق الأخيرة من ديربي متوتر إلى مشهد مؤسف. بدت استعراضاته المسرحية وكأنها "صرخة أخيرة" لمدرب يبتعد فريقه عن صدارة الترتيب.

8.مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون (2016)

واحدة من أكثر حالات الطرد إثارة، حيث دخل مورينيو أرض الملعب خلال هجمة مرتدة للخصم ليوقف الكرة! اعترف الاتحاد الإنجليزي لاحقاً بأنه كان يجب الاكتفاء بإنذاره فقط.

9.روما ضد لاتسيو (2024)

في آخر ديربي له مع روما، طُرد في الدقائق الأخيرة ضمن ثلاثي مطرودين (بيدرو وأزمون)، وكانت تلك البطاقة هي الأخيرة قبل إقالته من منصبه.

10.ريال مدريد ضد فياريال (2012)

أول طرد في مسيرته كمدرب. كانت ليلة "فوضى" بامتياز شهدت طرد مساعده روي فاريا، وسيرجيو راموس، ومسعودأوزيل، ومورينيو نفسه، لتكون إيذاناً ببدء سلسلة الانهيارات المفاجئة لفريقه آنذاك.

11.روما ضد كريمونيزي (2023)

فقد مورينيو أعصابه أمام متذيل الترتيب، حيث زُعم أنه وصف الحكم بكلمة نابية. كانت لحظة انهيار تكتيكي وأخلاقي في منتصف الموسم.

12.بنفيكا ضد ريال مدريد (2026)

في الدقيقة 85 من مباراة الملحق المرهل ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كان مورينيو بطل المشهد حيث طرد المدرب البرتغالي من المنطقة الفنية بعد حصوله على بطاقتين صفراويين متتاليتين.

وجاء الطرد عقب سقوط اللاعب الكولومبي ريتشارد ريوس بعد تدخل من فينيسيوس جونيور على حدود منطقة الجزاء.

وأظهر الحكم البطاقة الصفراء الأولى لمورينيو بسبب الاحتجاج، إلا أن المدرب الشهير استمر في نقاشه الحاد، مما دفع الحكم إلى إشهار البطاقة الصفراء الثانية فورًا، ليتم طرده وإجباره على مغادرة المنطقة الفنية والجلوس في المدرجات.

13.روما ضد مونزا (2023)

بعد هدف قاتل لروما، سخر مورينيو من مدرب مونزا بحركة "البكاء" بيده، انتقاماً من اتهام سابق له بـ "سلوك مشين". قال بعدها: "كل ما فعلته هو الإشارة، ولم أنبس ببنت شفة".

14.روما ضد هيلاس فيرونا (2022)

كانت هذه ذروة الغرابة في التعامل مع الحكام؛ حيث دخل في مواجهة مباشرة مع دكة بدلاء الخصم والحكم في آن واحد، في مشهد جسد حالة "العزلة" التي كان يعيشها مع الحكام الإيطاليين.

15.فنربخشة ضد غلطة سراي (2025)

في الديربي التركي كان انفجاراً شاملاً، دخول للملعب، اشتباك مع الجميع، وتصرفات عفوية وعبثية. اعترف مورينيو لاحقاً بأنه ندم على هذه التجربة، لكنها تبقى اللحظة الأكثر "صخباً" وغرابة في مسيرته.