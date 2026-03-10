مواعيد نصف نهائي ونهائي كأس مصر لكرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن المواعيد الرسمية والملاعب المستضيفة للأدوار النهائية لبطولة كأس مصر لموسم 2025/2026، حيث تقرر إقامة المباراة النهائية في 10 مايو/أيار 2026 على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وفيما يخص المربع الذهبي، استقر اتحاد الكرة على إقامة مواجهة نصف النهائي الأولى يوم 18 مارس/آذار الجاري، حيث ينتظر نادي زد (المتأهل سلفا عقب فوزه على حرس الحدود بركلات الترجيح) الفائز من لقاء سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد يسجل أعلى حضور جماهيري

ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد يسجل أعلى حضور جماهيري list 2 of 2 بسبب خطأ إداري.. إيقاف حكم سعودي لنهاية الموسم end of list

أما المواجهة الثانية، فستجمع بين نادي إنبي (المتأهل بعد تخطي المصرية للاتصالات بثنائية نظيفة) والفائز من مباراة بتروجت وبيراميدز، وذلك يوم 3 أبريل/نيسان المقبل على ملعب بتروسبورت.

وعلى الصعيد التنظيمي، حسمت إدارة المسابقات اللائحة الفنية للمباريات؛ إذ سيتم اللجوء إلى أشواط إضافية مدتها 30 دقيقة إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، مع الاعتماد على ركلات الترجيح كحل أخير للفصل في النتيجة.

يعكس هذا الجدول الزمني رغبة الاتحاد في إنهاء البطولة المحلية العريقة في توقيت مبكر نسبيا، مع منح الأندية فرصة كافية للتحضير للمواجهات الفاصلة التي ستحتضنها ملاعب العاصمة.