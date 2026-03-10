أزمة اللاعبات.. مسؤول إيراني ينتقد الحملات "المضللة" وأستراليا تمنحهن اللجوء

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لاعبات المنتخب الإيراني للعودة إلى البلاد، بعد انتهاء مشاركتهن في بطولة كأس آسيا للسيدات المقامة حاليا في أستراليا.

وانتقد بقائي ما وصفها بالحملات "الإعلامية والدعائية المضللة" التي تقودها الولايات المتحدة وأستراليا بهدف تخويف لاعبات المنتخب الإيراني من العودة إلى البلاد، ودفعهن لطلب اللجوء السياسي في أستراليا.

واعتبر بقائي أن الولايات المتحدة تسعى إلى أخذ اللاعبات الإيرانيات باعتبارهن رهائن، وذلك بعدما قتلت العشرات من الفتيات البريئات في هجوم على إحدى المدارس جنوب العاصمة طهران.

نفاق ووقاحة

وكتب بقائي عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "لقد قتلوا 170 فتاة بريئة في المرحلة الابتدائية في هجوم من مرحلتين باستخدام صواريخ توماهوك في مدينة ميناب، والآن يسعون إلى أخذ نسائنا الرياضيات رهائن بحجة إنقاذهن.. يا له من نفاق ووقاحة".

وختم بقائي تغريدته بالقول "إيران تنتظرهن بصدور مفتوحة. لا تقلقن. عدن إلى وطنكن".

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية ذكرت أن خمس لاعبات كن في أستراليا للمشاركة في كأس آسيا، غادرن فندق البعثة "سرا" برفقة الشرطة الأسترالية، بينما قالت تقارير إعلامية إنهن طلبن مساعدة الحكومة بعد "الهروب" من مقر الإقامة.

واللاعبات هن: زهرة سربالي ومنى حمودي وزهرة جانباري وفاطمة باسانديده وعاطفة رمضاني زاده.

أستراليا تمنح اللجوء للاعبات إيرانيات

ووافقت أستراليا على منح اللجوء للاعبات الإيرانيات الخمس، وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي "كنا نُعد لذلك منذ فترة"، مضيفا "لقد تأثر الأستراليون بوضع هؤلاء النساء الشجاعات. هنّ الآن بأمان هنا، ويجب أن يشعرن وكأنهن في وطنهن".

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك إن الحكومة أجرت محادثات سرية مع اللاعبات على مدى أيام، قبل نقلهن إلى منزل آمن بعد مغادرتهن الفندق في غولد كوست.

وتمّ التداول بصور تظهر اللاعبات حول طاولة بينما يوقع بورك مستندات تمنحهن تأشيرات خاصة تسمح لهن بالبقاء في أستراليا لأسباب إنسانية.

وأفادت شبكة "إيه بي سي" (ABC) أن اللاعبات الأخريات قررن مغادرة أستراليا، على أن يسافرن جوا من سيدني إلى كوالالمبور في وقت لاحق من مساء الثلاثاء.

ترمب يتدخل

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إن أستراليا "ترتكب خطأ إنسانيا فادحا" بالسماح بإعادة الفريق إلى إيران.

ثم قال في منشور لاحق إنه تحدث مع أنتوني ألبانيزي، مؤكدا أن رئيس الوزراء الأسترالي "يقوم بعمل جيد للغاية في التعامل مع هذه الحالة الحساسة".

وأضاف ترمب أن خمس لاعبات من المنتخب الإيراني "تمت العناية بهن بالفعل" وأن باقي أفراد الفريق "في الطريق" على حد تعبيره.

وبدأ مشوار منتخب إيران في كأس آسيا التي تستضيفها أستراليا بالتزامن مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية على إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.