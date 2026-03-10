"فاكهة الأمازون".. ركيزة النظام الغذائي لفينيسيوس نجم ريال مدريد

يتبع الجناح البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، نظاما غذائيا صارما يعتمد بشكل أساسي على فاكهة الأساي (Acai) البرازيلية، وذلك لتعزيز جاهزيته البدنية قبل المباريات مع النادي الملكي.

وأكد فينيسيوس في تصريحات إعلامية سابقة أن فاكهة الأساي (Acai) المستخرجة من غابات الأمازون هي "وقوده السري" الذي يتناوله منذ الصغر.

وتصنف هذه الثمرة ضمن "الأغذية الخارقة" (Superfoods) نظرا لما توفره من مزايا فسيولوجية للرياضيين، أبرزها:

الاستشفاء العضلي: تحتوي على تركيزات عالية من "الأنثوسيانين" الذي يساعد في إصلاح الأنسجة وتقليل التلف العضلي.

الطاقة المستدامة: توفر مصدرا ثابتا للطاقة، مما يعزز قدرة اللاعب على تحمل الركض لمسافات طويلة والقيام بانطلاقات سريعة متكررة.

مكافحة الالتهابات: تعمل كمضاد طبيعي للالتهابات، مما يقلل من آلام المفاصل ويساهم في الوقاية من الإصابات العضلية.

ثقافة التغذية الحديثة

لا يقتصر استخدام فاكهة الأساي على فينيسيوس وحده، بل بات ركيزة في الأنظمة الغذائية لنخبة الرياضيين، مثل لاعبة التنس المصنفة عالميا أرينا سابالينكا. ويعكس هذا التوجه التحول الكبير في كرة القدم الحديثة نحو الاعتماد على علوم التغذية لرفع كفاءة اللاعبين البدنية وتمديد مسيرتهم الاحترافية في أعلى المستويات.

أرقام هجومية مميزة لفينيسيوس

ويستعد الجناح البرازيلي مع فريقه ريال مدريد للمواجهة النارية ضد مانشستر سيتي اليوم الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويواصل صاحب القميص رقم 7 تقديم مستويات استثنائية هذا الموسم تحت قيادة ألفارو أربيلوا، حيث تظهر الإحصائيات فاعليته الكبيرة:

سجل 6 أهداف في آخر 8 مباريات خاضها في الليغا ودوري الأبطال.

ساهم في 22 هدفا (13 هدفا و9 تمريرات حاسمة) خلال 39 مباراة رسمية.

كما يمتلك فينيسيوس سجلا مرعبا ضد أندية البريميرليغ، حيث ساهم بـ 19 هدفا في 24 مواجهة سابقة في المسابقة الأوروبية.