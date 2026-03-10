كأس العالم في خطر.. إصابة جديدة تهدد نيمار وتحبط أنشيلوتي

عاودت الإصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مما يوجه ضربة جديدة لآماله في العودة إلى تشكيلة منتخب البرازيل قبل كأس العالم 2026.

وسيغيب نيمار عن مباراة فريقه سانتوس أمام ميراسول في الدوري البرازيلي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء بسبب إجهاد عضلي مستمر، بعد فترة وجيزة من عودته للملاعب عقب معاناة أخرى من الإصابة.

إصابة نيمار تهدد مشاركته في كأس العالم

وقال سانتوس إن غياب لاعبه هو إجراء احترازي، لكن التوقيت غير مناسب إذ إن مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي نظم رحلة من ريو دي جانيرو إلى ساو باولو لمشاهدة نيمار (34 عاما) أثناء اللعب.

وقالت مصادر ذات صلة بالاتحاد البرازيلي لكرة القدم واللجنة الفنية للمنتخب الوطني لرويترز، إن غياب نيمار عن مباراة الثلاثاء قوبل بالدهشة والإحباط من الاتحاد البرازيلي وأنشيلوتي الذي كان يأمل في تقييم اللاعب رقم 10 عن قرب.

وأوضح أنشيلوتي سابقا أنه لن يختار سوى اللاعبين اللائقين تماما وبإمكانهم تلبية متطلبات منتخب البرازيل من الناحية البدنية.

وقد يكلف غياب نيمار عن مباراة اليوم اللاعب فقدان مكان في قائمة المنتخب الوطني التي ستعلن في 16 مارس/آذار استعدادا لمواجهتي فرنسا وكرواتيا الوديتين في 26 و31 من الشهر ذاته.

ولم يلعب نيمار -الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفا في 128 مباراة- مع منتخب بلاده منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عندما تعرض لعدة إصابات خطيرة في أربطة الركبة أعاقت عودته.

ومنذ عودة نيمار إلى نادي سانتوس، الذي نشأ فيه، قادما من السعودية في يناير/كانون الثاني 2025 أظهر لمحات من مستواه المعهود لكنه عانى من صعوبة في الحفاظ على أدائه في سلسلة مباريات متتالية.

بدائل نيمار في منتخب البرازيل

وتشمل خيارات الهجوم في المنتخب البرازيلي عددا من اللاعبين اللائقين بدنيا مثل فينيسيوس جونيور وإستيفاو ورافينيا وجواو بيدرو وغابرييل مارتينيلي وإندريك وإيغور جيسوس وماتيوس كونيا.

وسيواصل أنشيلوتي زيارته لتجنب ترك انطباع بأنه ذهب لرؤية نيمار فقط رغم أن هذا كان السبب الرئيسي لرحلته.

ومن المتوقع أن يكون نيمار جاهزا للمشاركة في مباراة الأحد المقبل ضد كورينثيانز في ملعب فيلا بيلميرو. ومع ذلك، سيحضر أنشيلوتي مباراة بوتافوغو وفلامنغو في ريو دي جانيرو في اليوم ذاته مع تكليف مساعديه بمراقبة مباراة كورينثيانز.

ويبدو أن الوقت ينفد أمام نيمار، إذ من المقرر أن تعلن البرازيل عن قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في كأس العالم في مايو/أيار القادم وستقام نهائيات البطولة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.