ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد يسجل أعلى حضور جماهيري

سجلت مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد يوم الجمعة الماضي أعلى حضور جماهيري خلال الجولة 25 من دوري روشن السعودي، بعدما غصت مدرجات ملعب الإنماء بـ 50 ألفا و422 مشجعا في ليلة استثنائية شهدت تفوقا فنيا وجماهيريا كبيرا.

وانطلقت الإثارة من المدرجات لتنتقل سريعا إلى أرض الملعب في مواجهة اتسمت بالندية العالية والإيقاع السريع بين القطبين، حيث تبادل الفريقان الهجمات طوال فترات اللقاء قبل أن ينجح الأهلي في حسم القمة لصالحه بنتيجة 3-1، ليحسم نقاط الديربي الغالية ويعزز مكانته في جدول الترتيب وسط احتفالات صاخبة من مشجعيه.

وفي العاصمة الرياض، استمر الزخم الجماهيري في ملعب الأول بارك بحضور 16 ألفا و567 مشجعا لمؤازرة النصر في مواجهته أمام ضيفه نيوم، والتي انتهت بفوز "العالمي" بهدف دون رد.

هذا الانتصار الثمين ضمن للنصر البقاء في صدارة جدول الترتيب، مستفيدا من الدعم الجماهيري الكبير الذي رافق الفريق طوال الدقائق الـ 90.

أما في مواجهة أخرى ضمن الجولة ذاتها، فقد واصل الهلال ملاحقته للقمة بفوز عريض على فريق النجمة برباعية نظيفة أمام 9 آلاف مشجع.

وفرض الهلال سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء منذ البداية، مؤكدا قوته الهجومية ورغبته في الاستمرار ضمن دائرة المنافسة الشرسة على اللقب، لتختتم الجولة 25 برسم ملامح واضحة للصراع في مقدمة الترتيب.