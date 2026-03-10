بسبب خطأ إداري.. إيقاف حكم سعودي لنهاية الموسم

قررت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف حكم الساحة إبراهيم الجريس حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب ما أوردته صحيفة الرياضية السعودية، جاء هذا القرار على خلفية واقعة عدم قيام الجريس بتدوين الإنذار الذي منحه لمدافع فريق العلا الصربي ماتيا ناستاسيتش خلال مواجهة فريقه أمام الرائد ضمن الجولة الـ15 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في يناير/كانون الثاني الماضي، وترتب على هذا الخطأ الإداري مشاركة اللاعب لاحقاً في مباراة دون أهلية قانونية أمام الوحدة.

وأوضحت الصحيفة أن الجريس أشهر بطاقة صفراء في وجه ناستاسيتش خلال مباراة الرائد لكنه لم يقم بتسجيلها رسمياً، قبل أن يحصل المدافع الصربي على إنذار آخر في مواجهة الزلفي ضمن الجولة الـ17. وبذلك ارتفع رصيده الفعلي إلى أربع بطاقات صفراء، وهو ما يستوجب الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة.

ورغم ذلك شارك اللاعب أمام الوحدة في الجولة الـ18 يوم 22 يناير/كانون الثاني، بل وسجل هدفاً في المباراة التي انتهت بفوز العلا بثلاثية نظيفة. لكن نادي الوحدة تقدم باحتجاج رسمي على مشاركة اللاعب، لتقرر لجنة الاستئناف في 18 فبراير/شباط الماضي قبول الاحتجاج وقلب نتيجة المباراة لصالح الوحدة.

ووفقاً لما نقلته صحيفة الرياضية عن مصدر لم تسمه، فإن لجنة الحكام كانت قد بدأت إجراءاتها باستبعاد إبراهيم الجريس من طاقم تحكيم مباراة الخلود والرياض ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، التي أقيمت خلال جولة يوم التأسيس، حيث جرى استبداله بالحكم عبد الله النحيت لتولي مهام الحكم الرابع.

وربط المصدر هذا الاستبعاد بتداعيات الخطأ الإداري الذي ارتكبه الجريس في تدوين الإنذارات، والذي انتهى بقرار إيقافه عن إدارة المباريات حتى نهاية الموسم الحالي.