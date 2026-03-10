رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

بـ96 مباراة دولية.. كايل ووكر ينهي مشوراه مع منتخب إنجلترا

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - England v France - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 11, 2022 England's Kyle Walker looks dejected after the match as England are eliminated from the World Cup REUTERS/Dylan Martinez/File Photo
ووكر خاض 96 مباراة دولية بقميص المنتخب الإنجليزي (رويترز)
Published On 10/3/2026

أعلن المدافع الإنجليزي المخضرم كايل ووكر، ظهير أيمن بيرنلي الحالي ومانشستر سيتي السابق، اعتزاله اللعب الدولي، اليوم الثلاثاء.

قرر ووكر (35 عاما) إنهاء مسيرته الكروية التي تضمنت خوض 96 مباراة دولية بقميص المنتخب الإنجليزي،  شارك خلالها في خمس بطولات كبرى.

وكانت آخر مشاركة لكايل ووكر مع المنتخب في مباراة ودية ضد السنغال على ملعب سيتي غراوند في يونيو/حزيران 2025.

قال ووكر في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "أنا حزين لاعتزالي اللعب الدولي، ولكنني فخور بمسيرتي مع منتخب إنجلترا".

وانتقل ووكر إلى صفوف بيرنلي في صيف العام الماضي قادما من مانشستر سيتي، وذلك بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي 2024-2025 معارا إلى صفوف ميلان الإيطالي.

وطوال مسيرته مع منتخب إنجلترا ساهم في حصول الأسود الثلاثة على برونزية دوري أمم أوروبا على حساب سويسرا في 2019، وفضية أمم أوروبا مرتين بعد خسارة نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا ويورو 2024 أمام إسبانيا.

ويستعد المنتخب الإنجليزي -الأسود الثلاثة- للمشاركة في كأس العالم 2026 التي ستقام في الصيف بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في أول نسخة مونديالية تقام بمشاركة 48 منتخبا.

وسيبدأ الإنجليز مشوارهم في البطولة من المجموعة الثانية عشرة التي تضم كرواتيا وغانا وبنما.

المصدر: الألمانية

