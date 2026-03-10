أحدهما عربي.. بديلان أمام برشلونة لتعويض رحيل راشفورد المحتمل

كشف تقرير إسباني عن تحديد نادي برشلونة بديلين محتملين للجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد إذا لم يتم التعاقد معه بصورة نهائية.

وبدا أن نادي برشلونة قريب من التعاقد مع راشفورد بشكل نهائي هذا الصيف، لكن الصفقة لم تحسم بعد.

ومن المرجح أن يكلف اللاعب المعار من مانشستر يونايتد النادي الكتالوني كامل مبلغ خيار الشراء البالغ 30 مليون يورو (نحو 32.4 مليون دولار) في عقده، بالإضافة إلى راتبه المرتفع، في الوقت الذي أبلغ فيه راشفورد النادي الإنجليزي عدم نيته العودة مجددا.

وشهد موسم راشفورد في قلعة (كامب نو) العديد من التقلبات، حيث تألق في فترات متقطعة، لكنه ساهم بشكل حاسم بتسجيل 10 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه خلال غياب الجناح البرازيلي رافينيا للإصابة.

من جانبهما، أعرب راشفورد ومدرب برشلونة الألماني هانسي فليك عن رغبتهما في الاستمرار في العمل مع بعضهما البعض، لكن قيود سقف الرواتب بالنادي الإسباني تعني أن الصفقة ليست مضمونة.

بديلان أمام برشلونة لتعويض راشفورد

وبحسب صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، حدد المدير الرياضي البرتغالي ديكو بديلين لراشفورد إذا لم يتم التعاقد معه بصورة نهائية.

وتشير المعلومات إلى أن الشروط متفق عليها بالفعل مع مانشستر يونايتد، وأن الانتقال يعتمد فقط على موافقة إدارة برشلونة، وإذا نجح خوان لابورتا في انتخابات رئاسة النادي، فمن المرجح أن تتم الصفقة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أحد بديلي راشفورد هو النجم المغربي الدولي عبدالصمد الزلزولي، لاعب برشلونة السابق، الذي أبهر الجميع بأدائه مع ريال بيتيس الإسباني هذا الموسم.

وبعد موسم أول متذبذب، أصبح الزلزولي أحد العناصر الهامة لفريق المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، وبات لاعبا أساسيا في صفوف النادي الأندلسي، حيث سجل تسعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة هذا الموسم.

ويملك برشلونة 20% من قيمة بيع الزلزولي مستقبلا، مما يعني أن أي صفقة ستتم للاعب لن يستفيد منها بيتيس بشكل كامل ماديا، وقد ترددت شائعات كثيرة حول إمكانية انتقال نجم منتخب "أسود الأطلس" للدوري الإنجليزي الممتاز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أيضا.

الخيار الآخر على قائمة ديكو المختصرة هو الإسباني يان فيرغيلي، الذي رحل عن النادي لينضم إلى ريال مايوركا الصيف الماضي بسبب قلة فرص مشاركته مع الفريق الأول لبرشلونة بعد وصول راشفورد.

ويستمتع اللاعب الشاب (19 عاما) بموسم أول ممتاز في الدوري الإسباني، حيث صنع ستة أهداف، رغم عدم مشاركته بانتظام مع ناديه الحالي.

وقرر برشلونة بيع فيرغيلي مقابل 3.5 مليون يورو (نحو 3.8 مليون دولار)، لكن في حالته، يملك النادي 50% من قيمة بيعه مستقبلا.