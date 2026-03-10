السجن المؤبد لـ"لص الفيفا" بعد اختلاسه مليون يورو

قضت المحكمة الجنائية في برازافيل، اليوم الثلاثاء 10 مارس/آذار 2026، بالسجن المؤبد بحق جان غي بليز مايولاس، الرئيس السابق للاتحاد الكونغولي لكرة القدم (Fecofoot)، بعد إدانته باختلاس مبالغ تجاوزت مليون دولار من التمويلات المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام مايولاس بالاستيلاء على نحو 1.1 مليون يورو (نحو 1.19 مليون دولار) كانت مخصصة لتطوير الكرة الكونغولية، حيث وجهت إليه المحكمة تهمًا تشمل:

تبييض الأموال.

التزوير واستخدام المزور.

اختلاس الأموال العامة.

سياق الأزمة الرياضية

لم تكن هذه الفضيحة المالية هي الأولى التي تضرب أروقة الاتحاد؛ فقد شهد عام 2025 تعليق نشاط الاتحاد الكونغولي من قبل "الفيفا" بسبب "التدخل الحكومي"، وذلك عقب قرار الحكومة الكونغولية بعزل مايولاس من منصبه في سبتمبر/أيلول 2024.

وترتب على ذلك التعليق تداعيات قاسية على المنتخب الوطني، الذي اضطر للانسحاب من مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام زامبيا وتنزانيا، قبل أن يقرر الاتحاد الدولي رفع الإيقاف في 14 مايو/أيار 2025.