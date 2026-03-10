إنفانتينو يتوقع نجاحا مذهلا لكأس العالم ويكشف عن مرشحه للقب

يؤمن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو أن بطولة كأس العالم المقررة الصيف المقبل ستكون بمثابة احتفالية مذهلة، مؤكدا أن معظم مبارياتها تلقت أكثر من مليون طلب لشراء التذاكر.

وتُقام النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران 2026 حتى 19 يوليو/تموز من العام نفسه، في 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وبمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

نسخة مثالية لكأس العالم

وقال إنفانتينو في مقابلة مع صحيفة "آس" (AS) الإسبانية "كأس العالم ستكون رائعة ومذهلة، هناك ترقّب غير مسبوق في الدول المضيفة، وخلال 4 أسابيع فقط تلقينا أكثر من 500 مليون طلب لشراء التذاكر. هذا أمر مذهل ولم يسبق له مثيل في تاريخ فيفا ولا في تاريخ أي مؤسسة أخرى".

وأضاف "77 من أصل 104 مباريات تلقت أكثر من مليون طلب تذاكر والبقية قريبة من ذلك. نحن نحتفظ ببعض التذاكر لما سيحدث من تطورات خلال البطولة، أتوقع أن جميع الملاعب ستكون ممتلئة. كأس العالم أكثر من مجرد بطولة وأكثر من مجرد منافسة رياضية، إنها حدث اجتماعي سيتوقف العالم لمشاهدته".

المرشح للتتويج بكأس العالم

وعن ترشيحاته لبطل النسخة القادمة من كأس العالم، قال إنفانتينو "إسبانيا أحد المرشحين إلى جانب آخرين بالطبع. نحن نعرف قوة إسبانيا المنتخب الأول في التصنيف، لذا يجب أن يكون من المرشحين للفوز بالبطولة".

توسيع كأس العالم للأندية

وتطرّق إنفانتينو إلى النسخة الموسّعة الأولى من كأس العالم للأندية التي أقيمت الصيف الماضي في الولايات المتحدة وانتهت بتتويج تشلسي، مؤكدا أنها كانت ناجحة للغاية وأن فيفا تسعى لتحسين البطولة في المستقبل.

وتابع "كانت أول نسخة من كأس العالم للأندية ناجحة جدا ليس اقتصاديا فقط، بل رياضيا أيضا، ففي المباراة النهائية بين تشلسي وباريس سان جيرمان شارك لاعبون من 16 جنسية ومن 5 قارات. في كأس العالم للمنتخبات يكون لدينا بلدان وربما قارتان فقط".

وزاد "ندرس الآن كيف يمكننا تحسينها. النسخة الأولى شهدت مشاركة 32 فريقا لكنها في المستقبل قد تكون أكثر".

وعن إمكانية استضافة المغرب للنسخة التالية المقررة صيف عام 2029 قال إنفانتينو "سنقرر مكان إقامتها لاحقا لأن القرار لم يُتخذ بعد، لكننا سنأخذ الوقت اللازم بعد كأس العالم لنرى كيف يمكن تحسينها".

فريق إنفانتينو المفضل

واعترف إنفانتينو أنه مشجع لفريق إنتر ميلان الإيطالي، كما أبدى إعجابه بالعديد من نجوم اللعبة سواء السابقين أو الحاليين أبرزهم الثلاثي الإيطالي باولو روسي وإيفاريستو بيكالوسي وأليساندرو ألتوبيلي.

وينظر إنفانتينو إلى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا على أنه أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، مشيرا إلى أنه يعتبر البرازيلي بيليه بطلا عالميا وأيقونيا رغم أنه لم يشاهده وهو يلعب، بالإضافة إلى الظاهرة رونالدو نازاريو.

مكافحة العنصرية

وفي المقابلة ذاتها شدد إنفانتينو على أن فيفا وجميع الهيئات المعنية بكرة القدم يجب أن تحارب العنصرية بكل قوة.

وقال "لا مكان للعنصرية في كرة القدم، يجب أن نحاربها بكل قوتنا. نحن في عام 2026 ولا يمكن التمييز ضد أي شخص بسبب أصله، لا يوجد أي عذر للتسامح معها".

وختم إنفانتينو "تغطية الفم غير مقبولة لمجرد قول شيء خاطئ. إذا غطى لاعب فمه وقال شيئا يحمل دلالات عنصرية فيجب طرده فورا. بالطبع في الحالات التأديبية يجب تحليل الموقف وتقديم الأدلة لكن لا يمكننا الاكتفاء بذلك بعد الآن".