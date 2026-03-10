بعد 12 عاما من الغياب.. روس وأوكرانيون وجهاً لوجه بدورة الألعاب البارالمبية

نافس رياضيون أوكرانيون وروس لأول مرة في دورة الألعاب البارالمبية، لذوي الهمم، المقامة حاليا في ميلانو/كورتينا، الثلاثاء، في سباق تزلج اختراق الضاحية، فيما فازت لاعبة روسية بميدالية ذهبية.

وقررت اللجنة البارالمبية الدولية العام الماضي رفع العقوبات والسماح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة مجددا برموزهم الوطنية، كالعلم والنشيد الوطني، في دورة الألعاب البارالمبية بإيطاليا.

تفوق أوكراني في التصفيات وعثرة روسية

في سباق التزلج السريع (وضعية الجلوس)، فرضت أوكرانيا هيمنتها على التصفيات بتأهل جميع رياضييها الخمسة إلى نصف النهائي، وعلى رأسهم النجم بافلو بال.

في المقابل، عاش المعسكر الروسي لحظات صعبة مع خروج إيفان غولوبكوف مبكرا باحتلاله المركز التاسع عشر، متأخرا بفارق زمني واضح عن منافسيه الأوكرانيين.

الميداليات: ذهبية تاريخية لروسيا تحت العلم الوطني

بينما تفوق الأوكرانيون في التصفيات، نجحت روسيا في حصد الذهب في فئات أخرى؛ حيث انتزعت المتزلجة فارفارا فورونتشيخينا أول ميدالية ذهبية لبلادها في سباق "السوبر جي" (Super-G)، ليُعزف النشيد الوطني الروسي ويُرفع العلم في المحافل البارالمبية لأول مرة منذ عام 2014.

وفي منافسات السيدات لذوي الإعاقة البصرية، استمر التفوق الروسي بانتزاع أناستاسيا باجيان للميدالية الفضية، بعد تفوقها على الأوكرانية أوكسانا شيشكوفا التي غادرت من نصف النهائي.

نهاية "الحياد" والعودة للرموز

يأتي هذا الظهور الروسي بمثابة تحول تاريخي، بعد أن قررت اللجنة البارالمبية الدولية رفع العقوبات والسماح للروس والبيلاروس بالمشاركة بهويتهم الوطنية الكاملة.

وتنهي هذه الخطوة سنوات من المشاركة تحت "علم محايد" بسبب قضايا المنشطات، أو الاستبعاد التام الذي فُرض عليهم في دورة "بكين 2022" على خلفية الصراع العسكري مع أوكرانيا.