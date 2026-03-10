"أوبتا" تطابق الحاسوب العملاق في توقعات بطل دوري أبطال أوروبا

وضعت شبكة "أوبتا" (Opta) العالمية للإحصائيات نادي أرسنال الإنجليزي على رأس قائمة المرشحين لرفع الكأس "ذات الأذنين"، قبل انطلاق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما تراجعت أسهم حامل اللقب، باريس سان جيرمان، بشكل ملحوظ.

وتصدر أرسنال قائمة الترشيحات بنسبة بلغت 26.7%، رغم أن الفريق اللندني لم يسبق له التتويج باللقب تاريخياً. ويأتي هذا التصنيف العالي قبل صدام مرتقب لأرسنال ضد باير ليفركوزن الألماني، مما يعكس الثقة الكبيرة في منظومة ميكيل أرتيتا هذا الموسم.

وكان "الحاسوب العملاق" (Supercomputer) قد وضع أرسنال أيضا كمرشح أول لرفع اللقب في العاصمة المجرية بودابست بنسبة 27.4% يليه بايرن ميونخ (14.28%) ثم ليفربول (12.83%) لتتطابق التوقعات مع أوبتا.

على الجانب الآخر، يبدو أن فريق باريس سان جيرمان يعيش تراجع "ما بعد التتويج"؛ فبعد عروضه المبهرة في 2025، سقط الفريق في فخ تراجع النتائج. وبحسب شبكة "راديو مونت كارلو"، أدرك رجال لويس إنريكي أن الحفاظ على اللقب أصعب بمراحل من الفوز به.

واحتل باريس سان جيرمان المركز السابع فقط في قائمة المرشحين بنسبة ضئيلة بلغت 4.3%، وذلك بعد أداء غير مقنع في دور المجموعات (المركز الـ11) ومعاناة شديدة لتخطي موناكو في الملحق، بالإضافة إلى هزائم محلية قاسية أمام رين وموناكو بنتيجة (1-3).

ترتيب أبطال أوروبا.. بايرن وليفربول في المطاردة

جاء توزيع نسب المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وفقاً لـ "أوبتا" كالتالي:

أرسنال: 26.7%

بايرن ميونخ: 16.4% (يواجه أتالانتا)

ليفربول: 11.4% (يواجه جالطة سراي)

مانشستر سيتي: 11.1%

برشلونة: 9.7%

تشيلسي: 6.4%

باريس سان جيرمان: 4.3%

وفي ذيل القائمة، جاءت فرق مثل غالطة سراي (0.4%)، وأتالانتا (0.6%)، وباير ليفركوزن (0.5%)، كأقل الفرق حظوظاً في نيل اللقب الأوروبي الغالي.