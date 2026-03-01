مغادرة جماعية لأجانب الدوري الإسرائيلي هربا من الصواريخ الإيرانية

قرر معظم اللاعبين الأجانب في الدوري الإسرائيلي لكرة القدم المغادرة إلى بلدانهم، بعد ساعات من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وبحسب تقارير عبرية عديدة فإن الحرب تسببت بموجة خروج كبيرة من اللاعبين الأجانب في إسرائيل، الخائفين من الحرب ومن الهجمات الصاروخية الإيرانية التي طالت مدنا إسرائيلية مختلفة، وما يسبقها من دوي لصافرات الإنذار.

وغادر خوسيه كوريا من غينيا بيساو، والفرنسي فيرجل بينسون والإيفواري أريست تيهي ثلاثي مكابي الرينة، إسرائيل خوفا من الأوضاع المتوترة.

وفي الوقت نفسه غادر فدرينيو وتفاريس وسيفيريان ثلاثي مكابي نتانيا، وكذلك هرب الثنائي البرازيلي فالكاو وتشيكو لاعبا هبوعيل تل أبيب من إسرائيل، رغم زعمهما أنهما يحبانها خاصة أن الأول قام بتعليم أولاده اللغة العبرية، كما سمح هبوعيل بئر السبع لجميع لاعبيه الأجانب بمغادرة إسرائيل.

وأدى الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران ثم رد الأخيرة بإطلاق عشرات الصواريخ، إلى دخول إسرائيل في حالة طوارئ انعكست على المجال الرياضي.

وأعلنت وزارة الرياضة الإسرائيلية إيقاف جميع الفعاليات الرياضية التي كانت مقررة منذ السبت حتى إشعار آخر، بما فيها مباريات دوري كرة القدم.