مغادرة جماعية لأجانب الدوري الإسرائيلي هربا من الصواريخ الإيرانية

YEREVAN, ARMENIA - DECEMBER 12: Virgile Pinson of Noah takes a shot whilst under pressure from Mateo Susic of APOEL FC during the UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD5 match between FC Noah and APOEL FC at Republican Stadium after Vazgen Sargsyan on December 12, 2024 in Yerevan, Armenia. (Photo by Victor Boyko - UEFA/UEFA via Getty Images)
الفرنسي فيرجل بينسون المحترف في الدوري الإسرائيلي (وسط) غادر إلى بلاده (غيتي)
Published On 1/3/2026

قرر معظم اللاعبين الأجانب في الدوري الإسرائيلي لكرة القدم المغادرة إلى بلدانهم، بعد ساعات من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وبحسب تقارير عبرية عديدة فإن الحرب تسببت بموجة خروج كبيرة من اللاعبين الأجانب في إسرائيل، الخائفين من الحرب ومن الهجمات الصاروخية الإيرانية التي طالت مدنا إسرائيلية مختلفة، وما يسبقها من دوي لصافرات الإنذار.

وغادر خوسيه كوريا من غينيا بيساو، والفرنسي فيرجل بينسون والإيفواري أريست تيهي ثلاثي مكابي الرينة، إسرائيل خوفا من الأوضاع المتوترة.

وفي الوقت نفسه غادر فدرينيو وتفاريس وسيفيريان ثلاثي مكابي نتانيا، وكذلك هرب الثنائي البرازيلي فالكاو وتشيكو لاعبا هبوعيل تل أبيب من إسرائيل، رغم زعمهما أنهما يحبانها خاصة أن الأول قام بتعليم أولاده اللغة العبرية، كما سمح هبوعيل بئر السبع لجميع لاعبيه الأجانب بمغادرة إسرائيل.

وأدى الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران ثم رد الأخيرة بإطلاق عشرات الصواريخ، إلى دخول إسرائيل في حالة طوارئ انعكست على المجال الرياضي.

وأعلنت وزارة الرياضة الإسرائيلية إيقاف جميع الفعاليات الرياضية التي كانت مقررة منذ السبت حتى إشعار آخر، بما فيها مباريات دوري كرة القدم.

المصدر: الصحافة الإسرائيلية

