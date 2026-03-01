وجهتان محتملتان لصلاح بعد اقتراب رحيله عن ليفربول

يقترب النجم المصري محمد صلاح خطوة أخرى من الرحيل عن ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) أن خروج صلاح من ملعب أنفيلد بات الخيار الأكثر ترجيحا، إذ يحظى باهتمام حقيقي من دوريين، بإمكانهما تلبية مطالبه المالية.

صلاح بين الدوري السعودي والأمريكي

وتُعد السعودية والولايات المتحدة هما أكبر خيارين محتملين للنجم المصري بعد تجربته الطويلة مع نادي ليفربول، الذي لا ترغب إدارته في خسارته مجانا في صيف العام القادم.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول يستمر حتى صيف عام 2027، وعليه فإن إدارة النادي منفتحة على رحيله، مع صعوبة التوصل إلى اتفاق جديد.

ولا يعرف أحد سوى صلاح ما إذا كانت رحلته مع ليفربول قد اقتربت من نهايتها أم لا، لكنه حاليا "لا يزال مبتسمًا وسعيدا بالعودة إلى المكان الذي يشعر بالانتماء إليه" في إشارة من "بي بي سي" إلى عودته للمشاركة أساسيا مع ليفربول في المباريات الأخيرة.

وختمت "رغم أنه حقق كل شيء تقريبًا، فإذا كانت هذه الأشهر هي الأخيرة له بقميص ليفربول، فسيسعى صلاح جاهدا إلى كتابة نهاية مميزة لقصة استثنائية بالفعل".

ومن أجل ذلك يأمل صلاح في إنهاء الموسم الحالي بالفوز ببطولة مع ليفربول، خاصة دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي بعدما ودّع كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كما يبتعد بفارق كبير عن قمة جدول ترتيب "البريميرليغ".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أرسنال صاحب الريادة، بعد 28 جولة.

مسيرة صلاح مع ليفربول

وانضم صلاح إلى ليفربول في يوليو/تموز عام 2017 قادما من روما الإيطالي في صفقة بلغت 42 مليون يورو (نحو 45.4 مليون دولار)، ومنذ ذلك الحين خاض 430 مباراة بجميع البطولات وسجل 252 هدفا وصنع 121 وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

كما تُوج مع ليفربول بكافة الألقاب الممكنة وهي الدوري الإنجليزي (2)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (1)، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (2)، وكأس الدرع الخيرية (1)، ودوري أبطال أوروبا (1)، وكأس السوبر الأوروبي (1)، وكأس العالم للأندية (1).

وعلى الصعيد الفردي حصد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي 4 مرات وذلك مواسم 2017-2018 (32)، 2018-2019 (22)، 2021-2022 (23) و2024-2025 (29 هدفا).