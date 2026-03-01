شاهد.. مانشستر يونايتد يواصل الانتصارات وتوتنهام يقترب من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي

قلب مانشستر يونايتد تأخره أمام ضيفه كريستال بالاس المنقوص عدديا وفاز عليه (2-1)، مساء الأحد، في المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد تأخره بهدف الفرنسي ماكسانس لاكروا (4)، حصل يونايتد على ركلة جزاء تسبب بها لاكروا نفسه الذي تلقى بطاقة حمراء بسبب الخطأ الذي ارتكبه على البرازيلي ماتيوس كونيا داخل المنطقة المحرمة (56)، ليسجل البرتغالي برونو فرنانديش التعادل (57) ويضيف السلوفيني بنيامين شيشكو الثاني (65).

مانشستر يونايتد يواصل سلسلة الانتصارات

ووصلت سلسلة اللاهزيمة لدى يونايتد إلى سبع مباريات، من بينها ستة انتصارات، رفعت رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق النقاط عن أستون فيلا الثاني الذي سقط أمام ولفرهامبتون 0-2 الجمعة.

وتلقى يونايتد الهدف الأول من ركنية، حين وصلت الكرة إلى رأس لاكروا الذي تابعها من مسافة بعيدة نسبيا إلى يمين المرمى (4).

لكن المدافع الفرنسي ارتكب خطأ على كونيا، احتسب الحكم على إثره ركلة جزاء، قبل أن يُشهر البطاقة الحمراء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر". ركلة نفذها فرنانديش مسجلا التعادل (57).

وعاد فرنانديش ليصنع بنفسه الثاني بعرضية قابلها شيشكو برأسية في المرمى (65).

توتنهام المتعثر يخسر أمام مضيفه فولهام

فشل توتنهام ⁠هوتسبير ⁠المتعثر في توسيع الفارق بينه وبين منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي، بعدما خسر 2-1 أمام منافسه اللندني فولهام، اليوم الأحد.

وبينما يفصل ⁠توتنهام أربع نقاط فقط عن وست هام يونايتد صاحب المركز الثامن عشر، غادر الفريق ملعب كرافن كوتيدغ وهو يعيش ‌صراعا أكبر للبقاء في الدوري، في خيبة أمل جديدة تلت الهزيمة المذلة 4-1 على أرضه أمام المتصدر أرسنال، الأسبوع الماضي.

وافتتح هاري ويلسون التسجيل لفولهام في الدقيقة السابعة، وجاء الهدف بعد مراجعة ⁠تقنية حكم الفيديو المساعد ⁠للتحقق من احتمال وجود خطأ على رادو دراغوسين.

أما الهدف الثاني لفولهام، الذي سجله أليكس أيوبي في الدقيقة ⁠34 فجاء دون أي جدل، بعدما خدعت الكرة ⁠الحارس ودخلت الشباك عقب ارتطامها ⁠بالقائم الأيسر.

وقلص ريتشارليسون الفارق برأسية في الدقيقة 66، بعد ثماني دقائق فقط من دخوله كبديل، ليمنح المباراة ‌بعض الإثارة في نهايتها. لكن كان ينبغي على أصحاب الأرض حسم المواجهة ‌قبل ‌ذلك بالنظر إلى الفرص الضائعة والتصديات الحاسمة من الحارس جوليلمو فيكاريو.