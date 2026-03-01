"مانشستر يونايتد صنعه المهاجرون".. جماهير "الشياطين الحمر" تقلب الطاولة على مالك النادي

و⁠جه مشجعو ⁠مانشستر يونايتد ردا حادا على التصريحات المثيرة للجدل لجيم راتكليف، أحد ملاك النادي، بشأن ⁠الهجرة حيث رفعوا لافتة تحتفل باللاعبين الأجانب في النادي خلال الانتصار 2-1 على كريستال بالاس في ⁠الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وعرضت مدرجات (ستريتفورد إند) لافتة كُتب عليها "مانشستر يونايتد استعمره المهاجرون بكل فخر"، وهو رد ذكي على تصريح راتكليف الشهر الماضي بأن ‌بريطانيا "استعمرها المهاجرون".

واعتذر الملياردير عن ذلك من وقتها، قائلاً إنه يأسف لأنه تسبب في الإساءة بتعليقاته التي استدعت حتى توبيخا من رئيس الوزراء كير ستارمر.

وعرض مشجعو مانشستر يونايتد صورا للاعبين أجانب تعشقهم الجماهير من الماضي والحاضر، بما في ذلك ⁠الفرنسيين إيريك كانتونا وباتريس إيفرا ⁠ولاعب الوسط الكوري الجنوبي بارك جي-سونج والنرويجي أولي جونار سولشار والقائد الحالي برونو فرنانديز والبرازيلي كاسيميرو وأماد ديالو من ساحل العاج.

فوز مانشستر يونايتد

وأثبتت ⁠اللافتة أنها نبوءة، حيث ساهم فرنانديز في إلهام فوز يونايتد في ⁠أولد ترافورد، إذ سجل ركلة ⁠جزاء قبل أن يقدم لاعب الوسط البرتغالي تمريرة حاسمة للمهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو الذي سجل هدف الفوز بضربة رأس.

ورفع هذا الفوز ‌فريق يونايتد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أثبت لاعبوه الأجانب ‌مرة ‌أخرى جدارتهم على أرض الملعب، بينما عبر المشجعون عن مشاعرهم بوضوح تام في المدرجات.