مالديني يهدي قميصه التاريخي لـ"شبيهه" في برشلونة

FILE - AC Milan defender Paolo Maldini salutes his fans at the end of his last match at the San Siro stadium, after 24 years and 901 games for the club, on May 24, 2009. AC Milan's Fikayo Tomori could hardly have dreamt of a better start to life at AC Milan. The English defender helped Milan win the Serie A title in his first full season with the club and the Rossoneri are now back at the top of European soccer. (AP Photo/Alberto Pellaschiar, File)
مالديني أسطورة ميلان ومنتخب إيطاليا السابق (أسوشيتد برس)
Published On 1/3/2026

فاجأ أسطورة نادي ميلان ومنتخب إيطاليا السابق، باولو مالديني، مدافع برشلونة الشاب جيرارد مارتن بهدية رمزية في عيد ميلاده، تمثلت في قميص "الروسونيري" التاريخي موقعا بكلمات محفزة: "إلى جيرارد.. أتمنى لك التوفيق وحظا سعيدا في مسيرتك المهنية.. مع محبتي".

وأفاد موقع "سبورت ميديا ست" الإيطالي (Sportmediaset) أن هدية مالديني جاءت لتكرس اللقب الذي يطلقه زملاء مارتن عليه في غرفة ملابس "البلوغرانا" وهو "جيرارد مالديني"، نظرا للتشابه في الخصائص الفنية؛ فكلاهما يجيد اللعب ببراعة كظهير أيسر وقلب دفاع.

وخاض مارتن 77 مباراة مع برشلونة منذ صيف 2023، مسجلا هدفا وصانعا ست تمريرات حاسمة، لتبدأ مسيرته بـ "ختم جودة" من أعظم مدافع في تاريخ اللعبة.

ويرتبط المدافع الشاب البالغ 24 عاما بعقد مع برشلونة حتى عام 2028.

ويعد مالديني المرجعية الأسمى للمدافعين عالميا بحسب "سبورت ميديا ست"، حيث خاض 901 مباراة مع ميلان بحسب موقع "ترانسفير ماركت" وتوج بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: الصحافة الإيطالية

