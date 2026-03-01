مالديني يهدي قميصه التاريخي لـ"شبيهه" في برشلونة

فاجأ أسطورة نادي ميلان ومنتخب إيطاليا السابق، باولو مالديني، مدافع برشلونة الشاب جيرارد مارتن بهدية رمزية في عيد ميلاده، تمثلت في قميص "الروسونيري" التاريخي موقعا بكلمات محفزة: "إلى جيرارد.. أتمنى لك التوفيق وحظا سعيدا في مسيرتك المهنية.. مع محبتي".

وأفاد موقع "سبورت ميديا ست" الإيطالي (Sportmediaset) أن هدية مالديني جاءت لتكرس اللقب الذي يطلقه زملاء مارتن عليه في غرفة ملابس "البلوغرانا" وهو "جيرارد مالديني"، نظرا للتشابه في الخصائص الفنية؛ فكلاهما يجيد اللعب ببراعة كظهير أيسر وقلب دفاع.

وخاض مارتن 77 مباراة مع برشلونة منذ صيف 2023، مسجلا هدفا وصانعا ست تمريرات حاسمة، لتبدأ مسيرته بـ "ختم جودة" من أعظم مدافع في تاريخ اللعبة.

ويرتبط المدافع الشاب البالغ 24 عاما بعقد مع برشلونة حتى عام 2028.

ويعد مالديني المرجعية الأسمى للمدافعين عالميا بحسب "سبورت ميديا ست"، حيث خاض 901 مباراة مع ميلان بحسب موقع "ترانسفير ماركت" وتوج بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.