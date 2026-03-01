لاعبة أمريكية توثق لحظات مرعبة في إسرائيل وتناشد إجلاءها (فيديو)

عبّرت لاعبة السلة الأمريكية ديستيني ليتلون الموجودة في إسرائيل، عن رغبتها في مغادرة المنطقة بأسرع وقت ممكن، بعد أقل من 24 ساعة على بدء الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وكثّفت إيران قصفها الصاروخي على مناطق إسرائيلية مختلفة، مما دفع ملايين الإسرائيليين والموجودين هناك إلى النزول للملاجئ ومن بينهم ليتلون.

ونشرت ليتلون (26 عاما) وهي لاعبة فريق هبوعيل ليف القدس، عدة مقاطع فيديو للأجواء في القدس المحتلة خلال إحدى الضربات الإيرانية.

وقالت ليتلون في أول مقطع "أنا ذاهبة الآن إلى الملجأ. أحاول أن أبقى هادئة. أحاول أن أجد الملجأ لكنني لا أجده حقا، يا إلهي. ما هذا؟ هل سمعتم ذلك؟"، في إشارة إلى صوت انفجار.

وتابعت في مقطع ثانٍ "لا أعرف إن كنتم تسمعون ذلك، لكن صفارات الإنذار تدوّي الآن، هذه هي المرة الثانية اليوم. سأذهب الآن إلى الملجأ. إنه يوم سبت، والمكان يبدو خاليا جدا. أنا الآن أدخل الملجأ".

وتحدثت في مقطع ثالث عن مغادرتها الملجأ والذهاب إلى منزل صديقاتها اللاعبات حيث يوجد ملجأ أوسع وقالت "أحزم أمتعتي وأغادر. انتهى الأمر، لديهن ملجأ مناسب لخمسة أشخاص. يجب أن أرحل من هنا".

في السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مدربة ليتلون في الولايات المتحدة دون ستالي تقود حاليا مبادرة بالتعاون مع جامعة كارولاينا الجنوبية، لإخراج اللاعبة من إسرائيل.

ولا تقف المبادرة عند ليتلون فقط، بل يتم العمل على إخراج مواطنتيها لاعبتَي مكابي كرمئيل وإليتسور الرملة تيفاني ميشيل وميكيا هاريغان.