شاهد.. حادثة فينيسيوس تتكرر مع لاعب مغربي في الدوري الإسباني

توقفت مباراة إلتشي وضيفه إسبانيول التي انتهت بالتعادل 2-2 ، لفترة وجيزة بعدما اشتكى مدافع الفريق الزائر المغربي عمر الهلالي من تعرضه لإساءة عنصرية من المهاجم رافا مير ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.، مساء الأحد.

واضطر الحكم إيوسو غاليك إلى تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية في الدقيقة 80، حيث قام بضم ذراعيه بعد تحدثه مع مدافع إسبانيول.

وبحسب تقرير الحكم، فإن مهاجم إلتشي الذي يواجه أيضا تهمة اغتصاب قال للمدافع المغربي "لقد أتيت إلى هنا على متن قارب صغير".

واستؤنفت المباراة بعد توقف دام ثلاث دقائق، وخلالها بدا المدافع المغربي البالغ من العمر 22 عاما والمولود في لوسبيتاليت دي يوبريغات بالقرب من برشلونة، متأثرا بشدة وعلى وشك البكاء.

وفي المباراة نفسها، خطف مير من ركلة جزاء في الدقيقة 90 تعادلا قاتلا لفريقه الذي سجل له أيضا مارك أغوادو (42)، ردا على هدفي كيكي غارسيا (7) وكارلوس روميرو (57) للفريق الضيف.

في السياق، يواجه مير عقوبة قاسية، على الرغم من أن الحكم أكد أن "أيا من أعضاء الجهاز التحكيمي" لم يسمع هذه الإهانات.

ولا يزال مير، مهاجم فالنسيا السابق، قيد التحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة التقاها في ملهى ليلي في مناسبتين.

ولم يقم ناديه آنذاك بفصله، بل أوقفه لمباراتين وغرّمه. يلعب حاليا معارا لنادي إلتشي من نادي إشبيلية.

ومن دون الإشارة مباشرة إلى هذه المباراة، دانت رابطة الدوري الإسباني عبر منصة "إكس"، "أي عمل عنصري" داخل الملعب أو خارجه.

ورغم جهود السلطات والعديد من الإدانات القضائية، لا تزال كرة القدم الإسبانية تُكافح للقضاء على العنصرية في المدرجات وعلى أرض الملعب.

ويُعدّ النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد والذي أصبح رمزا للنضال ضد التمييز في عالم الكرة المستديرة، الهدف الأكثر تكرارا لمثل هذه الحوادث منذ انضمامه إلى ريال مدريد عام 2018، في حين لم يتم فرض عقوبات إلا في عدد قليل من هذه الحوادث.