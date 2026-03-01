غوارديولا ينتصر لنجومه الصائمين ويصدم جماهير ليدز برده الحاسم

أطلقت جماهير نادي ليدز يونايتد صافرات الاستهجان خلال توقف الشوط الأول من مباراة فريقهم في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي، وذلك أثناء السماح للاعبين الصائمين بكسر صيامهم في رمضان.

وذكرت صحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية أن صيحات استهجان سمعت في ملعب "إيلاند رود" عندما توجه اللاعبون إلى المناطق الفنية في الدقيقة 13، في حين أكدت لوحة الملعب الكبيرة توقف المباراة مؤقتا تزامنا مع غروب الشمس في غرب يوركشاير.

وضمت تشكيلة "السيتي" التي فازت على ليدز 1-0 لاعبين مسلمين وهم: عمر مرموش، ريان آيت نوري، وريان شرقي، بينما تواجد عبد القادر خوسانوف على مقاعد البدلاء.

وتحدث بيب غوارديولا عن الحادثة قائلا إن المعتقدات والتنوع يجب احترامها.

وقال غوارديولا في مؤتمره الصحفي بعد اللقاء: "إنه العالم الحديث، أليس كذلك؟ انظر إلى ما يحدث في العالم الآن مرة أخرى اليوم".

وشدد المدرب الإسباني: "عليك احترام الدين واحترام التنوع، هذه هي النقطة. الدوري الإنجليزي الممتاز يمنح دقيقة أو دقيقتين للاعبين المسلمين لكسر صيامهم، لذا قام اللاعبون بذلك. للأسف، هذا هو الواقع".

وأردف: "لكن كما تظهر ردود الفعل الليلة، لا يزال أمام كرة القدم طريق طويل من حيث التعليم والقبول".

من جانبه، علّق حارس مرمى ليدز السابق، بول روبنسون، في تحليله عبر "راديو بي بي سي 5 لايف": "أعتقد أنه أمر جيد جدا للاعبين. نحن نتحدث عن رياضيين في قمة مستواهم البدني حاليا، ومن الحيوي جدا منحهم تلك الاستراحة بعد قضاء كل تلك المدة بدون طعام أو شراب".

يُذكر أن قائمة أساطير السيتي المسلمين ضمت إيلكاي غوندوغان، الذي قاد الفريق لتحقيق الثلاثية في 2023، ورياض محرز، ويحيى توريه.

وكان توريه قد رفض ذات مرة زجاجة "شامبانيا" كجائزة لرجل المباراة على الهواء مباشرة، موضحا التزامه بتعاليم دينه، مما دفع الدوري الإنجليزي لاحقا لتغيير الجائزة إلى كأس تذكاري.

ولم تقتصر احتجاجات جماهير ليدز على توقف المباراة فحسب، بل استهدفت أيضا قناة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) بهتافات معارضة احتجاجا على مواعيد انطلاق المباريات.

ويعد إيقاف المباراة للسماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم خلال رمضان بروتوكولا متفقا عليه في الدوري الإنجليزي منذ عدة سنوات.