تعيين رفيق صايفي مدربا للمنتخب الأولمبي الجزائري

عين الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأحد الدولي السابق رفيق صايفي مدربا جديدا للمنتخب الأولمبي الجزائري. وقال الاتحاد إن الهدف الرئيسي لصايفي (51 عاما) سيكون التأهل والتحضير للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وكانت آخر مشاركة للمنتخب الجزائري في الألعاب الأولمبية في دورة ريو دي جانيرو 2016.

رفيق صايفي "إيريك كانتونا الجزائر"

ويُعدّ صايفي من أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة الجزائرية، ولقّب بـ"إيريك كانتونا الجزائر" لمهارته العالية وأسلوبه المميز في اللعب.

بدأ مسيرته مع نادي مولودية الجزائر، وقاده للفوز بلقب الدوري عام 1999، قبل أن يخوض تجربة احترافية طويلة في فرنسا مع أندية تروا، لوريان، أجاكسيو وإستر. كما خاض تجربة قصيرة في الدوري العربي مع نادي الخور القطري.

وعلى الصعيد الدولي، مثل صايفي المنتخب الوطني الجزائري في 64 مباراة دولية وسجل 18 هدفاً، وشارك مع "محاربي الصحراء" في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. تُوّج مسيرته الفردية بحصوله على جائزة الكرة الذهبية الجزائرية عام 2008، تكريمًا لإنجازاته ومهاراته التي تركت بصمة لا تُنسى في الكرة الجزائرية.

ويعمل صايفي محللا رياضيا في قنوات beIN SPORTS.