رئيس الفيفا يطالب بطرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء المناوشات الكلامية

طالب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بطرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء المناوشات الكلامية مع المنافسين، وذلك وسط مساعي فيفا لمكافحة العنصرية.

وتم تسليط الضوء على هذا السلوك المستخدم منذ فترة طويلة بعد اتهامات فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بتعرضه لإساءة تمييزية من قبل جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا.

ونفى لاعب بنفيكا ارتكابه أي مخالفة، ولكن تم إيقافه عن مباراة العودة أمام ريال مدريد، وينتظر نتائج التحقيقات الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن هذه المشكلة تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "آيفاب" أمس السبت، حيث طالب إنفانتينو بإجراءات صارمة لمعاقبة من يغطون أفواههم لتجنب كشف أمرهم.

صرح إنفانتينو عبر قناة سكاي نيوز "إذا غطى لاعب فمه وقال عبارة عنصرية، فيجب طرده بالطبع"، مضيفا "من المفترض أنه قال شيئا غير لائق، وإلا لما لجأ لتغطية فمه".

وأضاف "ببساطة أنا لا أفهم هذا السلوك، فإذا لم يكن لديك ما تخفيه، فلن تغطي فمك، الأمر بسيط".

وختم جياني إنفانتينو "لابد من التدخل باتخاذ إجراءات معينة لنكافح العنصرية بكل جدية".