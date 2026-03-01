بعد البحرين والكويت ولبنان.. قطر تعلن تعليق جميع المسابقات الكروية حتى إشعار آخر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى إشعارٍ آخر.

وقال الاتحاد القطري في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع إكس: "يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر".

وأضاف: "سيتم إعلان مواعيد استئناف البطولات لاحقا عبر القنوات الرسمية للاتحاد، سائلين المولى عزّ وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وكانت مؤسسة دوري نجوم قطر قد أعلنت -أمس السبت- تأجيل مباراتي الشمال ضد قطر، والعربي ضد السيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم بنك الدوحة للموسم 2025- 2026 حتى إشعار آخر.

اتحادات عربية أخرى تؤجل جميع أنشطتها

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلنت اتحادات عربية تأجيل كافة أنشطتها، حيث قال الاتحاد البحريني في بيان رسمي عبر حسابه على إنستغرام: الاتحاد البحريني لكرة القدم يعلن تأجيل جميع المباريات حتى إشعار آخر.

من جانب أكد الاتحاد اللبناني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تأجيل كافة المباريات والبطولات والنشاطات اعتبارًا من أمس السبت وحتى إشعارٍ آخر، وذلك في ظل الظروف الراهنة وحرصًا على السلامة العامة.

وفي السياق ذاته أشار الاتحاد الكويتي في بيانه إلى إيقاف جميع المسابقات وذلك بسبب الظروف الراهنة على أن يتم الإعلان عن موعد لاحق لاستئنافها.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تأجيل جميع مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة الغرب، والتي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 3 مارس 2026.