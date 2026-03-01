شاهد.. بايرن ميونخ يقترب من لقب الدوري الألماني بفوز مثير على دورتموند

اقترب نادي بايرن ميونخ خطوة هائلة من التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد فوزه على ملعب ملاحقه المباشر بروسيا دورتموند (3-2) في دير كلاسيكير البوندسليغا، مساء السبت.

وتقدم دورتموند بهدف عن طريق نيكو شلوتربيك في الدقيقة 26 لكن بايرن قلب الطاولة على مضيفه تماما في الشوط الثاني بهدفين حملا توقيع القناص الإنجليزي هاري كين في الدقيقتين 54 و70، حيث جاء الهدف الثاني من ضربة جزاء، ليرفع رصيده إلى 30 هدفا في صدارة قائمة الهدافين.

ورد دانييل سفينسون بهدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 83.

لكن قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة سجل غوشوا كيميتش هدف الفوز القاتل لبايرن.

بهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 63 نقطة في الصدارة موسعا الفارق مع دورتموند صاحب المركز الثاني إلى 11 نقطة.