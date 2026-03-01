بالفيديو.. نزال مصارعة يتحوّل إلى مشاجرة جماعية عنيفة

تحوّل نزال مصارعة حرة جمع الأرمني أرمان تساروكيان بالأمريكي جورجيو بولاس إلى مشاجرة جماعية عنيفة في بطولة "آر إيه إف 6" (RAF 6) أمس السبت.

وأفاد موقع سبورتس كيدا (sportskeeda) بأن حدة التوتر كانت مرتفعة طوال النزال في صالة موليت في تمبي بأريزونا، حيث اشتكى كل من تساروكيان وبولاس من صفعات وسلوك خشن أثناء المواجهة بينهما.

ورغم أن تساروكيان كان متقدما في النتيجة وضمن فوزا مستحقا في اللحظات الأخيرة (5-3)، فإنه بمجرد انتهاء الوقت، قام بإسقاط بولاس أرضا ووجّه له لكمة في الفك.

تفاصيل الفوضى والاشتباكات الجماعية

تحوّل الموقف إلى مشاجرة شاملة، حيث هرع المدربون والرياضيون القريبون من المنصة نحو الحلبة، في محاولة للفصل بين الرياضيين.

وبعد لحظات، بدأت اللكمات واندلعت اشتباكات في أرجاء الصالة، بينما حاول أفراد الأمن ومصارعون آخرون، من بينهم نجم وزن فوق المتوسط في "يو إف سي" (UFC) كولبي كوفينغتون، التدخل لاحتواء الموقف.

استمرت الفوضى وتوسّع نطاق العراك من المنصة وصولا إلى أرضية القاعة، قبل أن يتمكّن مسؤولو منظمة "آر إيه إف" في النهاية من السيطرة على الوضع.