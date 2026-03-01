بالفيديو.. نزال مصارعة يتحول إلى مشاجرة جماعية عنيفة

تحول نزال مصارعة حرة جمع الأرمني أرمان تساروكيان بالأمريكي جورجيو بولاس إلى مشاجرة جماعية عنيفة في بطولة آر إيه إف 6 (RAF 6) أمس السبت.

وأفاد موقع سبورتس كيدا (sportskeeda) أن حدة التوتر كانت مرتفعة طوال النزال في صالة موليت في تمبي في أريزونا، حيث اشتكى كل من تساروكيان وبولاس من صفعات وسلوك خشن أثناء المواجهة بينهما.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 لحظات مرعبة.. لاعب غولف يسقط داخل بئر مصعد

لحظات مرعبة.. لاعب غولف يسقط داخل بئر مصعد list 2 of 2 غرفة الغضب.. حل مبتكر يحفظ خصوصية لاعبات التنس end of list

ورغم أن تساروكيان كان متقدما في النتيجة وضمن فوزا مستحقا في اللحظات الأخيرة (5-3)، إلا أنه بمجرد انتهاء الوقت، قام بإسقاط بولاس أرضا ووجه له لكمة في الفك.

تفاصيل الفوضى والاشتباكات الجماعية

تحول الموقف إلى مشاجرة شاملة، حيث هرع المدربون والرياضيون القريبون من المنصة نحو الحلبة في محاولة للفصل بين الرياضيين.

وبعد لحظات، بدأت اللكمات تتطاير واندلعت اشتباكات في أرجاء الصالة، بينما حاول أفراد الأمن ومصارعون آخرون، من بينهم نجم وزن فوق المتوسط في يو إف سي (UFC) كولبي كوفينغتون، التدخل لاحتواء الموقف.

استمرت الفوضى وتوسع نطاق العراك من المنصة وصولا إلى أرضية القاعة، قبل أن يتمكن مسؤولو منظمة "آر إيه إف" في النهاية من السيطرة على الوضع.