بالفيديو: بيكفورد يوقع على "تصدي الموسم" أمام نيوكاسل

قدم حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد واحدا من أفضل التصديات في الموسم عندما أبعد تسديدة ساندرو تونالي إلى العارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحسم الفوز 3-2 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وبعد أن سجل البديل تيرنو باري هدفا في الدقائق الأخيرة ليضع إيفرتون في المقدمة، قفز بيكفورد إلى يمينه ليتصدى لتسديدة أطلقها تونالي في توقيت مثالي من خارج منطقة الجزاء، لتتجه الكرة بسرعة

نحو القائم البعيد.

وتمكن حارس مرمى إنجلترا من صد الكرة بيمناه، لترتطم بالعارضة قبل أن تخرج.

وقال مدرب إيفرتون ديفيد مويز: "أكبر ثناء على هذا التصدي هو القول إن تسديدة تونالي كانت مثالية. سددها على أفضل نحو ممكن. تطلب إيقافها تصديا رائعا".

وتقدم إيفرتون، الذي يحتل المركز الثامن، بهدف سجله جاراد برانثوايت في الدقيقة 19. وأدرك لاعب نيوكاسل جاكوب رامسي التعادل بعد نصف ساعة من بداية المباراة، لكن بيتو سجل هدفا بعد دقيقتين فقط ليستعيد إيفرتون تقدمه.

وعاد نيوكاسل، صاحب الأرض، للتعادل مرة أخرى عندما سجل جاكوب ميرفي في الدقيقة 82، لكن باري سجل بعد دقيقة واحدة فقط ليضع إيفرتون في المقدمة مرة أخرى، قبل أن يضمن تصدي بيكفورد في الدقيقة

الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع الفوز الذي أنهى سلسلة هزائم فريقه في الدوري.

وقال برانثوايت: "أفضل تصد رأيته في حياتي، لا أعرف كيف تمكن من ذلك. نعرف مدى براعته كحارس مرمى. عندما يفعل أشياء كهذه، فإنها تكون سحرية، لقد أبقانا في المباراة في نهاية المطاف".

ويستضيف إيفرتون، التي تتأخر بثماني نقاط عن المراكز الأربعة الأولى، منافسه بيرنلي يوم الثلاثاء.