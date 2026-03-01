"الشاباك" يجبر فريقا إسرائيليا على مغادرة بطولة دولية في جنح الظلام

غادر منتخب إسرائيل للجودو أوزبكستان على عجل وفي جنح الظلام، تنفيذا لتعليمات جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الذي طلب منه الانسحاب فورا من بطولة تقام في طشقند، وذلك بعد تدهور الأوضاع الأمنية إثر بدء الحرب على إيران.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن عددا من مسؤولي اللعبة بالإضافة إلى أربعة لاعبين إسرائيليين هم راز هيرشكو ويولي ميسينغر وروي سيفان ويوسف سيمين، انسحبوا من بطولة "غراند سلام طشقند"، وتوجهوا إلى مدينة ميونخ الألمانية.

"الشاباك" يجبر فريقا إسرائيليا على الانسحاب

وأشارت الصحيفة إلى أن المغادرة جاءت بناء على تعليمات من جهاز "الشاباك"، الذي أمرهم بالتوجه إلى المطار عند الساعة الثالثة صباحا، وذلك في خضم مشاركة اللاعبين في البطولة، إذ كان من المفترض أن يخوضوا سلسلة من المواجهات في الأيام القادمة.

وأكدت أن الفريق وصل إلى ميونخ بعد ظهر اليوم الأحد بعد رحلة استغرقت أكثر من ست ساعات من طشقند، على أن يتوجه لاحقا إلى النمسا، مشيرة إلى أن اللاعبين يشعرون بخيبة أمل كبيرة إزاء أمر الشاباك بمغادرة أوزبكستان على عجل.

إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في إسرائيل

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الرياضة الإسرائيلية إيقاف جميع المباريات والفعاليات بما في ذلك مباريات دوري كرة القدم على ضوء التطورات الأمنية الأخيرة.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "بناء على تقييم الوضع، وتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية، تقرر إلغاء جميع الألعاب والفعاليات الرياضية والثقافية حتى إشعار آخر".