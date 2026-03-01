شاهد.. السيتي يفوز بصعوبة على ليدز ويواصل الضغط على أرسنال في سباق الصدارة

انتزع مانشستر سيتي ثلاث نقاط ثمينة للغاية بفوز صعب خارج أرضه على ليدز يونايتد الإنجليزي بنتيجة (1-0) ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت.

وأحرز أنطوان سيمنيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وحقق السيتي فوزه الرابع تواليا ليرفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، ويواصل الضغط على أرسنال صاحب الصدارة بـ 61 نقطة والذي سيخوض مواجهة قوية على أرضه عندما يستقبل تشيلسي في ديربي لندن، غدا الأحد.

أما ليدز يونايتد واصل نزيف النقاط بعد تعادلين في الجولتين الماضيتين، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر

وخاض مانشستر سيتي اللقاء بدون نجمه وهدافه إرلينغ هالاند، الذي غاب بسبب الإصابة، وقدم أداء باهتا للغاية في الشوط الأول، بل أحرجه ليدز يونايتد كثيرا وأضاع الكثير من المحاولات الخطير.

وخلال أول نصف ساعة، أضاع دومينيك كالفيرت لوين ثلاث محاولات، وأهدر زميله بريندن آرونسون محاولة رابعة، بينما أنقذ الحارس الإيطالي جيانلويغي دوناروما شباك مانشستر سيتي بالتصدي لكرة غيمس غاستن في الدقيقة 18.

وواصل دوناروما التألق بالتصدي لانفراد تام أمام آرونسون في الدقيقة 39، بينما دخل مانشستر سيتي أجواء اللقاء متأخرا وتحسن مستواه بعد توقف اللعب لدقائق قليلة للسماح للاعبيه المسلمين بكسر صيامهم في رمضان.

وفي آخر خمس دقائق، أنقذ كارل دارلو حارس مرمى ليدز فرصتين أمام عمر مرموش ونيكو أورايلي، قبل أن يهز سيمينيو الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد كرة بينية من ريان شرقي وعرضية من الظهير الأيسر الجزائري، ريان آيت نوري.

وواصل كالفيرت لوين وآرونسون إهدار الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، ورد السيتي بمحاولتين لمرموش وأخرى لروبن دياز ورابعة لآيت نوري خارج إطار المرمى.

وفي الدقيقة 72 أنقذ كارل دارلو حارس ليدز مرماه ببراعة بالتصدي لرأسية صعبة من مارك غيهي، بينما ذهبت رأسية رودري بجوار القائم بعد عرضية من ماتيوس نونيز، بينما أضاع السلوفيني ياكا بيول مدافع ليدز آخر محاولات أصحاب الأرض برأسية بجوار القائم، لينتزع السيتي ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على اللقب.