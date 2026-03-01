الاتحاد الآسيوي يؤجل دوري أبطال آسيا للنخبة في منطقة الغرب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات في بطولات آسيوية في المنطقة الغربية من القارة حتى إشعار آخر، بسبب الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.

وقال الاتحاد في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأحد: "في ضوء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، يؤكد اتحاد الكرة الآسيوي أنه تقرر إعادة جدولة مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 لمنطقة الغرب، والتي كانت مقررة في 2 و3 مارس/آذار 2026".

ويلتقي الهلال السعودي مع السد القطري والأهلي السعودي مع الدحيل القطري في حين يواجه الاتحاد السعودي الوحدة الإماراتي، بينما يلتقي تراكتور الإيراني مع شباب الأهلي الإماراتي.

تأجيل ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا 2

وأضاف: "تم تأجيل مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لكل من دوري أبطال آسيا 2 (2025-2026)، ودوري التحدي الآسيوي (2025-2026) للأندية المشاركة من منطقة الغرب، والتي كان من المقرر إقامتها بين 3 و4 مارس/آذار 2026، وذلك حتى إشعار آخر”.

وأكد اتحاد الكرة الآسيوي أنه سيواصل مراقبة الوضع المتطور عن كثب، مشددا على التزامه بضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين والفرق والمسؤولين والجماهير.

ولفت إلى أنه سيتم توفير الجدول الجديد للمباريات عبر الموقع الرسمي للاتحاد، في الوقت المناسب.

وفي السياق، أوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن المباريات التي تضم أندية من المنطقة الشرقية للقارة في كافة مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي، ستقام في موعدها المحدد مسبقا دون تغيير.