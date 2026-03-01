أوسيك يواجه "ملك الكيك بوكسينغ" عند أهرامات الجيزة

كشف تقرير أمريكي عن موعد النزال المثير للجدل بين الأوكراني أولكسندر أوسيك والهولندي ريكو فيرهوفن المُلقب بـ"ملك الكيك بوكسينغ".

وأكدت مجلة "ذا رينغ" (The Ring) الأمريكية المتخصصة في الملاكمة والمملوكة لرئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، أن النزال سيُقام عند أهرامات الجيزة بمصر يوم 23 مايو/أيار المقبل.

وخلال النزال الذي سيتم بثه عبر منصة "دازن" (DAZN) وستنظمه المجلة بالتعاون مع شركة "سيلا" السعودية المتخصصة في تنظيم الفعاليات، سيُدافع أوسيك وهو بطل العالم في الوزن الثقيل عن حزام المجلس العالمي للملاكمة (WBC).

وظهر أوسيك (39 عاما) على الحلبة آخر مرة في يوليو/تموز 2025، حين وجّه ضربة قاضية إلى البريطاني دانيال دوبوا في النزال الذي جرى بملعب ويمبلي، ليفوز بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF).

حينها أضاف أوسيك هذا اللقب إلى ألقابه في رابطة الملاكمة العالمية (WBA) والمجلس العالمي (WBC) ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO) والاتحاد الدولي (IBO).

مسيرة فيرهوفن

أما فيرهوفن (36 عاما) فقد حقق لقب الوزن الثقيل في الكيك بوكسينغ عام 2015 منذ فوزه على مواطنه إيرول زيمرمان.

وحافظ فيرهوفن على لقبه لمدة مذهلة بلغت 4418 يوما قبل أن يتخلى عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بعد إعلانه عدم تجديد عقده مع المروّج غلوري، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويبلغ السجل الاحترافي الإجمالي لفيرهوفن 66 فوزا منها 21 بالضربة القاضية مقابل 10 هزائم، فيما حقق أوسيك في الوزن الثقيل 24 انتصارا من بينها 15 بالضربة القاضية دون أي هزيمة.

وقبل الإعلان الرسمي عن نزال فيرهوفن وأوسيك، ارتبط اسم الأخير بنزال محتمل مع الأمريكي ديونتاي وايلدر، بينما ترددت شائعات عن دخول الأول في مفاوضات لمواجهة أنطوني جوشوا في ديسمبر/كانون الأول الماضي لكنها لم تتم.